Eletta la persona più potente del mondo tech: Elon Musk battuto da una cantante pop

Una clamorosa sconfitta quella incassata da Elon Musk: non è lui la persona più influente del mondo della tecnologia. Lo beffa una popstar.

Chi l’avrebbe mai detto? Proprio lui, che ha fatto dell’innovazione, a volte visionaria (a volte un po’ troppo) una ragione di vita, battuto da una popstar. Eppure, anche uno come Elon Musk deve incassare la sconfitta: non è lui la persona più potente del mondo tech, ma è una popstar. Ecco chi.

Lui, che, invece, ha sempre puntato a essere una divinità in quel mondo. E va detto che anche i suoi nemici non possono che riconoscerne la capacità di innovare, spesso di vedere oltre. Lo ha fatto sicuramente con la sua casa automobilistica, la Tesla, il marchio tramite il quale è diventato famoso. Autovetture elettriche, caratterizzate anche dal tanto discusso servizio di guida autonoma, che ha causato anche diversi incidenti.

Elon Musk, inoltre, è stato uno dei primi a parlare di criptovalute, quando ancora nessuno, di fatto, ne aveva sentito parlare. Un precursore anche per ciò che concerne questo mondo così oscuro. Ed è sicuramente una lotta che non mollerà mai anche il tentativo di portare l’uomo nello spazio con la sua agenzia, Space X.

Ma, evidentemente, anche la scelta di investire in Twitter (oggi X), quello che è sempre stato il suo social network preferito, si inquadra in questo forte, fortissimo, desiderio di innovazione, che lo ha portato ai vertici delle classifiche come uomo più ricco del mondo. Ma, purtroppo per lui, non di persona più influente del mondo tech.

Chi è la persona più influente del mondo tech?

Per chi ha stilato la classifica, dunque, tutto questo non è sufficiente. Ma non aspettatevi di trovare il presidente o il CEO di qualche colosso della Big Tech in cima alla classifica come persona più influente del mondo della tecnologia. Non troverete i vertici di Apple e nemmeno quelli di Microsoft. Ma, troverete, tenetevi forte, una popstar. Esattamente!

Oddio, definire Taylor Swift “solo” una popstar è riduttivo, ma sicuramente sorprende trovarla davanti a queste persone in una classifica del genere. 33enne originaria della Pennsylvania, nel corso della sua carriera ha venduto circa 200 milioni di copie a livello globale tra album e singoli digitali. È tuttora all’interno di diversi record e Forbes la considera, ormai da anni, come una delle donne più influenti del pianeta. Ma il mondo della tecnologia è un’altra cosa. O, meglio, dovrebbe essere un’altra cosa.

A incoronarla, FastCompany, per via dell’Eras Tour della cantante, che con gli incredibili numeri della sua libreria musicale avrebbe cambiato il mondo della tecnologia. Questo perché, negli anni, la giovane popstar è riuscita ad avere la meglio su colossi come Spotify o Apple Music. E recentemente, anche lo stesso Elon Musk avrebbe chiesto a Taylor di pubblicare tutto il suo catalogo su X, nel tentativo di riguadagnare utenti dopo il brusco calo registrato da quando ha acquistato il sito. Ecco come una talentuosa ragazza di 33 anni mette in riga gli uomini più potenti e ricchi del pianeta.