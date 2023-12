Enormi problemi per Roblox: come risolvere l’errore che non ti fa giocare

Centinaia se non migliaia di giocatori di Roblox stanno riscontrando un problema che non permette loro di giocare: ecco come risolverlo.

Ci sono ogni tanto dei videogiochi che riescono a catturare talmente l’attenzione dei social e delle community videoludiche da diventare dei veri e propri fenomeni di massa. L’esempio più noto a tutti gli appassionati del settore è sicuramente quello di Fortnite, ma negli anni ce ne sono stati parecchi, tra cui spiccano Fall Guys, PUBG, Valheim, Only Up e in questo periodo Roblox.

Il fatto che questo titolo sia divenuto un fenomeno di massa, fa sì che ogni giorno centinaia di nuovi utenti si aggiungono alla community anche solo per provarlo e capire per quale ragione sia così amato dagli altri. Una prova può decretare l’amore o l’odio verso il titolo, tuttavia parecchi dei nuovi utenti potrebbero disamorarsi prima ancora di averlo provato.

Questo perché da qualche tempo a questa parte viene riscontrato spesso un problema di connessione al server che non dipende dalla connessione internet dei singoli giocatori ma di un bug che in questo 2023 si è presentato diverse volte e a tantissimi utenti. Questo problema può dipendere da diversi fattori, per questo cercheremo di aiutarvi con una guida per risolverlo.

Problemi su Roblox: come risolvere l’errore che non permette l’accesso

Come sempre quando si tratta di errori riguardanti il PC ed i device elettronici si procede per tentativi, escludendo prima le cause più frequenti e andando poi ad approfondire. Se state accedendo ai serve di Roblox e vi spunta la schermata con il codice d’errore che non ve lo permette, la prima cosa da fare è controllare la connessione internet.

Esclusa la possibilità che possa essere un problema personale, si deve andare a verificare sul web che non ci siano problemi ai server di gioco. Escluso anche questo bisogna disattivare VPN o Proxy, aggiornare i driver di gioco e il browser, assicurarsi che il browser utilizzato sia compatibile con il gioco, permettere a Roblox di superare il blocco Firewall impostato di default da Windows e resettare le impostazioni del network.

Compiuti tutti questi passi non dovreste più avere problemi ad accedere, ma se il server continua a darvi errore è possibile che ci sia un problema di file corrotti. Può capitare infatti che questo avvenga sia in fase di installazione che in fase di aggiornamento, in questo caso sarete obbligati a disinstallare e reinstallare il gioco.