Esperto di sicurezza rivela come rendere le password “a prova di bomba”: metodo geniale

Vuoi che nessuno indovini la tua password? Hai paura che qualcuno possa entrare nel tuo pc e rubare i tuoi dati personali? Esistono dei metodi per renderla sicura al 100%. Ecco cosa devi fare.

Quando navighi su internet c’è sempre il rischio che qualcuno ti spii e provi ad introdursi nei tuoi file personali. Il furto di identità o di dati personali è piuttosto frequente. Proprio per questo motivo, è molto importante utilizzare password complesse, possibilmente evitando di impostare sempre la stessa per tutti gli account. Anche se dovesse essere una password difficile da decifrare, se fosse uguale per tutti gli account, un malintenzionato potrebbe accedere a tutti i tuoi dati rubando soltanto una password.

La prima cosa da fare, dunque, è utilizzare password diverse per i vari account, in modo da evitare qualsiasi tipo di problema. Queste password devono essere complicate, quindi non devi usare la tua data di nascita o quella di un evento importante. Chi ti conosce, probabilmente è al corrente delle tue date più importanti e potrebbe accedere ai tuoi dati in un attimo. Esiste un metodo efficace per evitare di farti rubare la password. Forse non ci hai mai pensato, ma funziona veramente. Da oggi i tuoi dispositivi saranno sicuramente più sicuri grazie ai nostri consigli. Ecco cosa devi fare.

Vuoi una password sicura? Prova ad usare gli emoji

Forse hai già provato ad impostare una password complessa in passato, ma quasi sicuramente l’hai dimenticata. Non è facile ricordare parole che non sono di senso compiuto e che contengono diversi caratteri speciali. Tutti consigliano di impostare una password complicata per evitare di perdere dati personali e hanno ragione, ma deve essere un codice alfanumerico che tu possa ricordare, altrimenti potresti essere costretto a richiedere il ripristino delle credenziali ogni volta che proverai ad entrare in un determinato account.

Hai mai pensato di inserire gli emoji? Ce ne sono talmente tanti, da rendere praticamente impossibile il furto della password. Secondo gli esperti di informatica, in un computer ci sono migliaia di emoji. Stan Kaminsky di Kaspersky ha parlato di questo argomento al Sun e alcuni passaggi sono davvero molto interessanti. Se imposti una password contenente caratteri alfanumerici, alternati da punteggiatura, un hacker dovrà fare circa cento tentativi prima di indovinare la tua password.

Al contrario, se aggiungi qualche emoji, renderesti il suo lavoro quasi impossibile: “Ci sono più di tremila emoji standard, inserendone uno nella password costringerebbe un hacker a indovinare tra 3.700 variabili per ogni simbolo”. Parliamo di decine di migliaia di password diverse, soltanto un lavoro certosino e lunghissimo permettere ad un hacker di indovinare la tua password. Inserisci gli emoji nelle tue password e cambiali una volta al mese, nessuno riuscirà mai a rubare la tua password.