Evita multe salatissime al volante con questo dispositivo di ultima generazione: guidi in sicurezza e non sprechi denaro

Puoi evitare multe salatissime al volante con l’utilizzo di un dispositivo intelligente che ti permette di guidare in sicurezza e risparmiare.

La sicurezza stradale è un tema molto delicato visto l’alto numero di incidenti che si verificano ancora. Avere una guida composta e sicura non solo abbassa il tasso di sinistri ma permette anche di evitare multe salatissime. Un obiettivo da poter raggiungere oggi tramite l’utilizzo di un dispositivo di ultimissima generazione, a cui sempre più automobilisti stanno facendo ricorso.

In periodo di Black Friday può essere l’occasione giusta per aumentare la sicurezza al volante. In questa cornice rientra un dispositivo di sicurezza del traffico disponibile ad un prezzo molto interessante e decisamente vantaggioso. Dotarsi di questo apparecchio permette di evitare delle multe comunissime, quelle ricevute dagli autovelox presenti in strada.

Le sanzioni indotte dagli autovelox risultano essere tra quelle che più preoccupano gli automobilisti. Ora con un semplice segnalatore, questa problematica sarà decisamente ridotta, garantendo così maggiore sicurezza in strada e salvaguardia del portafoglio.

Dispositivo segnala autovelox, offerta imperdibile: così eviti sanzioni salate

La tecnologia riesce a fornire degli strumenti utili anche quando si è alla guida. In particolar modo c’è da segnalare l’apparecchio di sicurezza del traffico OOONO Co-Driver da poter acquistare ad un prezzo molto basso. Su Amazon infatti è proposto dal 17 al 27 novembre con uno sconto speciale del 30%.

L’acquisto di questo dispositivo di sicurezza permette di viaggiare in auto sapendo della presenza di pericoli e senza alcun tipo di distrazione dovuta allo smartphone. L’azienda ha già venduto oltre 2 milioni di unità in tutta Europa perché con il dispositivo si riesce ad avvisare in tempo reale della presenza di tutti i tipi di autovelox, dei pericoli stradali e di altri possibili ostacoli.

Lo strumento di sicurezza stradale è davvero molto semplice da usare con l‘avvio che avviene automaticamente tramite la rilevazione del movimento. Non è presente uno schermo e non deve essere usato con uno smartphone collegato, così da far pienamente concentrare il guidatore sulla strada e il suo percorso.

Su Amazon è disponibile ad un prezzo di 34.95 euro rispetto ai 49,95 euro di listino, con uno sconto del 30%. Dopo l’acquisto non ci saranno altri costi aggiuntivi da sostenere o abbonamento di vario tipo. Una volta arrivato, il dispositivo dovrà essere solo installato e guardato solo in presenza delle notifiche che invierà, con l’utente invitato a confermare la presenza di un autovelox con un semplice tocco. Mentre se ci sono pericoli in strada sarà necessario toccare il dispositivo due volte.