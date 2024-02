Fai molta attenzione a questo ‘dettaglio’ col PC: è proprio lì che si nasconde la vera minaccia per la privacy

Se ci tieni alla tua privacy, fai molta attenzione a questo piccolo particolare sul tuo computer portatile: ecco cosa puoi fare.

Tutte le cose positive e che portano miglioramenti notevoli, hanno sempre il risvolto della medaglia. Lati negativi che dobbiamo accettare insieme a quelli positivi e che ci hanno migliorato la vita: questo vale anche per il mondo del web e di internet. Internet è stata una grande rivoluzione per tutta la società e ha apportato novità incredibili nella vita quotidiana di tutti. Eppure abbiamo tutti dovuto pagare un prezzo: la paura che la nostra privacy non potesse più esistere. Qualcosa con cui tutt’oggi, sempre di più, dobbiamo fare i conti.

La privacy è un tema davvero importante oggi, in cui siamo tutti connessi e in cui sembra che tutto sia alla luce del sole. Tra Alexa e Google Home che sembra spiino i nostri movimenti, inserzioni plasmate sui nostri gusti e su cose che ci sembra di aver soltanto pensato: proteggersi è fondamentale. E che cosa possiamo fare se abbiamo un pc? Fate attenzione a questo particolare.

Computer portatile: attenzione a questo piccolo particolare o puoi dire addio alla tua privacy

Quando usiamo il nostro computer portatile per qualsiasi motivo, che sia lavoro o svago, vorremmo essere protetti da qualsiasi tipo di minaccia esterna. Virus e malware sono tra le minacce più comuni ed ecco perché ci riempiamo di antivirus e di protezioni di ogni genere per evitare di dover, poi, avere a che fare con un grosso guaio. Uno di quei guai che costano anche un sacco di soldi e con cui non vorremmo dover combattere. Allora devi fare molta attenzione a questo particolare sul tuo computer.

Si tratta di fare attenzione alle estensioni installate sul browser. Possono sembrare innocue, innocenti e utili, se le hai scaricate e installate tu stesso, ma potrebbero facilmente trasformarsi in malware. Ecco perché dovresti evitarle se non sono strettamente necessarie e, se lo sono, informarti bene sulla loro provenienza e caratteristiche.

I malware sono pericolosi soprattutto perché potrebbero portare al furto di dati dell’utente che viene colpito ed ecco perché potrebbero costituire una minaccia non indifferente per la privacy, che è qualcosa di molto prezioso sul web ad oggi. Fai attenzione a quello che scarichi e installi, potresti pentirtene, poi, in un secondo momento.