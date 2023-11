Fire TV Stick, cattive notizie in arrivo: il prossimo aggiornamento fa disperare i fan

Cattive notizie per coloro che usufruiscono dello streaming con il dispositivo Fire TV Stick. Tutta colpa del prossimo aggiornamento.

C’è chi compra una nuova smart TV per togliersi il pensiero e prendere due piccioni (TV e streming) con una fava (un nuovo televisione) e chi, risparmiando un sacco di soldi, acquista un Fire TV Stick (quello di Amazon è il più venduto) per trasformare la vecchia tv in una smart tv, con una spesa irrisoria. Sotto i cinquanta euro per i modelli basic e al netto di super promozione che sotto Black Friday sono da tenere in considerazione.

Una chiavetta USB, in pratica, da collegare al televisore infilandola direttamente nella porta HDMI del dispositivo sta diventando sempre più una valida alternativa alla smart tv. Almeno così era prima.

Arrivano cattive notizie, infatti, per coloro che utilizzano il dispositivo più utilizzato tra quelli in commercio (anche online), con le referenze migliori. Sì, il prossimo aggiornamento del Fire TV Stick rischia di dare problemi seri. Molto seri, addirittura potremmo smetterlo di usarlo.

Amazon ha altre idee per la mente. “Se non ti piace usare questa Fire TV, smetterai di usarla”

Secondo Lowpass, nota newsletter settimanale sull’intrattenimento presente e futuro, i dispositivi Fire TV potrebbero presto ricevere un aggiornamento da Amazon, che non permetterà più di usufruire dei più contenuti da guardare. Perché?

Perché l’opinione che sta prendendo sempre più piede è che il numero uno dell’e-commerce pensa di aumentare la quantità di annunci pubblicitari visualizzati sulla sua popolare gamma di dispositivi, nel tentativo di aumentare le entrate. In pratica Amazon sceglie un altro piano strategico, andando da un’altra parte “raddoppiando – si legge nel report – la pubblicità televisiva e video”.

Attualmente esistono tre modi usati da Amazon per rivolgersi ai suoi utenti, inclusa la pubblicità sensibile al contesto, che mostra messaggi sponsorizzati in base a determinate ricerche dell’utente. Tradotto, se chiedi ad Alexa di trovare episodi di Breaking Bad, vedrai sui tuoi dispositivi pubblicità con l’attore Bob Odenkirk come protagonista… dei tuoi spot.

Ed è proprio qui ha intenzione di investire il colosso dell’e-commerce, in banner pubblicitari molto più grandi che riempiranno la parte superiore della vostra TV insieme ad annunci più contestualizzati che appariranno mentre scorrete il vostro catalogo TV.

Un numero maggiore di pubblicità è chiaramente positivo per gli affari, ma i consumatori potrebbero non essere così entusiasti, per questo Amazon ci sta ancora pensando su, monitorando una situazione in divenire. Quando Janko Roettgers di Lowpass gli ha chiesto dell’impatto sugli utenti e di come alcuni potrebbero essere delusi dall’idea, Maines ha risposto: “Se non ti piace usare la tua Fire TV, smetterai di usarla”. Più chiaro di così…