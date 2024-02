Gli occhiali Apple diventano un caso, si possono usare alla guida? La rabbia degli utenti

I video registrati a chi sta usando (e abusando dei) nuovi occhiali Apple stanno arrivando da ogni parte ma si possono usare per guidare?

Basta fare un giro sui social per rendersi conto che a volte il genere umano cerca ogni modo per auto estinguersi. L’ultima follia è quella di andare in giro indossando i nuovi occhiali Apple per la realtà virtuale. Questi consentono, con gli opportuni collegamenti e le app di lavorare, giocare, vivere nel proprio piccolo mondo ideale anche mentre si è immersi in quello reale.

Ma se il video dell’uomo che non attraversa del tutto la strada e si ferma per rispondere a un messaggio può essere ilare, risulta molto più pericoloso un altro video che ha fatto e continua a fare molto scalpore. Si tratta di un video registrato negli Stati Uniti per caso e riprende un uomo che si trova alla guida di una Tesla. Ma non ha le mani sul volante: indossa infatti l’Apple Vision Pro e sta facendo tutto meno che guardare la strada. Il che ha costretto qualcuno a fare dichiarazioni ufficiali.

Guidare con gli occhiali Apple? No, non lo puoi fare

L’idea delle vetture a guida completamente autonoma deve ancora concretizzarsi in qualcosa che non sia un pericolo in carreggiata. Questo significa che anche i modelli più avanzati delle Tesla prodotti dalla società di Elon Musk vanno tenute d’occhio mentre si spostano in strada. E il famoso video che ritrae un uomo, seduto al sedile di guida, mentre con gli occhiali Apple gesticola rispondendo probabilmente a dei messaggi si è trasformato in un primo gigantesco campanello d’allarme. Per questo motivo il segretario americano ai trasporti ha dovuto prendere la parola sulla piattaforma che una volta chiamavamo Twitter.

Si è reso necessario sottolineare e ribadire che anche in caso di sistemi di guida automatizzata l’essere umano alla guida deve rimanere presente e attivamente al comando del mezzo. Potrebbe sembrare ridondante dover sottolineare che l’avanzatissima tecnologia Tesla è avanzatissima ma non al punto tale da sostituirsi a un essere umano. Eppure proprio l’arrivo dei nuovi Apple Vision Pro sembra aver distolto l’attenzione collettiva. Ciò che è possibile fare indossando gli occhiali di Apple per la realtà virtuale è chiaramente entusiasmante e chi ha speso oltre 1000 euro per portarli a casa vuole sfoggiarli.

Occorre però ricordare qualche regola di buon senso che dovremmo avere ormai imparato da quando sono arrivati gli smartphone: ogni tanto vanno messi via. Anche perché, e alcuni test fatti lo dimostrato, proprio questi accessori così costosi non sono resistenti come sembra. In particolare un test ha rivelato che la plastica frontale del device può essere facilmente scalfita. Questo significa che in caso di inciampo o, peggio, di incidente oltre a rompersi, gli occhiali Apple potrebbero addirittura diventare un pericolo ulteriore per la incolumità di chi li indossa.