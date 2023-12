God of War Ragnarok: non perderti questi ‘segreti’ utilissimi per vincere le imprese più difficili

In God of War Ragnarök ci sono dei ‘segreti’ per superare le sfide impegnative: conoscerli tutti ti rende pronto a qualsiasi situazione.

Durante i The Game Awards è stato svelato il primo DLC di Ragnarök , un’espansione arrivata pochi giorni fa che pone al videogiocatore delle sfide a dir poco impegnative. Queste però possono essere superate conoscendo alcuni ‘segreti’ che non influenzano in alcun modo l’esperienza di gioco.

Valhalla riesce a regalare agli appassionati di God of War un nuovo gioco anche se di durata inferiore rispetto a Ragnarök . Per approcciare nel migliore dei modi a questo contenuto è interessante seguire alcune indicazioni che renderanno il Valhalla un luogo più semplice da esplorare.

Tutti i ‘segreti’ prima di iniziare God of War Ragnarök : Valhalla

Dopo aver avviato l’avventura di God of War Ragnarök: Valhalla e aver superato i primi nemici è possibile aprire un forziere con all’interno un importante potenziamento. Sebbene Kratos abbia tutte le sue armi a disposizione, queste non hanno l’abilità speciale e tramite le due opzioni proposte dal forziere si potrà decidere quale arma riceverà quella modifica.

Un altro aiuto durante le sfide in Valhalla può arrivare dall’ascia di Kratos dato che il lancio risulta essere fortissimo. Lanciare l’ascia può essere utile a risolvere alcune situazioni complicate ed eliminare i nemici più frenetici e vigorosi. Da non dimenticare che il lancio del Leviatano con l’attacco pesante può congelare i nemici.

In Valhalla molti potenziamenti permettono a Kratos di accogliere delle migliorie permanenti che aumentano la sua forza. Per aver accesso a questi potenziamenti è necessario interagire con la Tavola della Riflessione, l’oggetto con il simbolo di God of War illuminato di rosso situato nella zona immediatamente successiva alla spiaggia nera. Queste postazioni consentono al videogiocatore di applicare potenziamenti permanenti alla barra dell’ira e della salute, così da migliorare le statistiche. Trattandosi di miglioramenti importanti tutto passa dal possesso di risorse speciali come i Sigilli dello Spirito e i Sigilli della Maestria.

Infine, un’altra sezione importante è rappresentata dalle sfide maestria, consultabili dal menù visualizzabile attraverso la pressione del touchpad. Nelle sfide maestria ci sarà un elenco di obiettivi che i giocatori possono completare durante il loro viaggio. Oltre le armature che hanno solo valore estetico, alcune prove donano una quantità elevata di Sigilli della Maestria e Sigilli dello Spirito.