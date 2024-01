Google cambia le regole, genitori molto preoccupati: cosa succederà sul cellulare di tuo figlio

Una nuova espansione di Google sta allarmando sempre più i genitori, preoccupati per i rischi che potrebbero correre i loro figli

Google sta espandendo il supporto per app che potrebbero essere molto pericolose secondo molti genitori. Queste ultime appariranno in alcuni paesi a partire da giugno 2024, tra cui India, Messico e Brasile, con un’ulteriore espansione pianificata per altri paesi nel prossimo futuro.

L’espansione è rivolta alle app di gioco d’azzardo con soldi veri, che può portare a una maggiore concorrenza tra gli sviluppatori, ma i rischi non dovrebbero essere trascurati. L’azienda ha affermato che continuerà ad applicare i controlli di età e geografici per garantire la sicurezza degli utenti e il rispetto delle normative locali.

Google sta allentando le sue politiche sul Play Store per fare spazio a quelli che chiama “giochi con soldi veri”, o app di gioco che coinvolgono valuta del mondo reale, e sempre più genitori sono in allarme. Anche se è vero che i giochi per dispositivi mobili possono essere un modo divertente per passare il tempo, possono andare ben oltre quando ci si gioca soldi veri.

Google vuole vedere più app di gioco d’azzardo nel Play Store: ecco perché i genitori sono preoccupati

Qualsiasi forma di gioco d’azzardo può creare assuefazione, motivo per cui molti governi hanno adottato politiche per regolamentare questo tipo di gioco. Tuttavia, queste normative variano a seconda della regione e non tutti i paesi hanno una legislazione che limita il gioco d’azzardo, anche sotto forma di app mobile. In un aggiornamento pubblicato sul blog degli sviluppatori Android, Google ha annunciato che espanderà il supporto per alcuni tipi di app di gioco d’azzardo a partire da giugno 2024.

In precedenza, la società aveva un programma pilota in India e Messico che consentiva determinati tipi di giochi con soldi veri. Google estenderà presto questo programma ai tipi di giochi e agli operatori che non rientrano in un quadro di licenza esistente. Per cominciare, questa modifica si applicherà esclusivamente agli utenti in India, Messico e ora in Brasile. L’azienda sottolinea che prevede di espandere il supporto ad altri paesi nel prossimo futuro.

Secondo gli esperti, le politiche esistenti in atto per rafforzare la sicurezza degli utenti rimarranno in vigore. Ciò significa che sarà ancora necessario il controllo dell’età per garantire che solo gli adulti possano accedere alle app di gioco d’azzardo, così come il controllo geografico. Quando la società ha apportato aggiornamenti simili nel 2021, le modifiche hanno lasciato il posto a più app di gioco d’azzardo negli Stati Uniti.

Tuttavia, a seconda della regione, c’erano delle disposizioni che sia i giocatori che gli sviluppatori dovevano rispettare. Ad esempio, le app di casinò online erano consentite esclusivamente in New Jersey, Pennsylvania, Nevada (limitatamente al poker) e Delaware. Le scommesse sportive erano limitate agli stati tra cui West Virginia, Tennessee e Rhode Island.

Inoltre, tutti gli editori di app indipendenti dovevano disporre di licenze adeguate e rispettare le leggi della propria regione. Il Regno Unito, l’Irlanda e la Francia sono stati i primi paesi a ridurre le limitazioni delle app di gioco d’azzardo già nel 2017, ma la loro implementazione era stata ritardata negli Stati Uniti.