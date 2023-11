Google cancella improvvisamente gli account, controlla la lista: potresti esserci anche tu

Un warning in piena regola: Google ha deciso, cancella improvvisamente gli account: cosa fare per salvare il tuo Gmail.

Warning, un vocabolo che abbiamo imparato a conoscere anche noi italiani, sebbene sia estrapolazione inglese. Warning in metro, perché con tutto quel trambusto il rischio di essere derubati è più pericoloso di un’operazione di phishing on line.

Warning nel mondo sportivo, per info chiedete a Bagnaia e Jorge Martin, che si stanno giocando il Mondiale di MotoGP con un warning (appunto) causa pressione delle gomme non conforme alle normative. Un warning lo lancia anche Google, gli utenti di gmail rischiano seriamente di perdere il proprio account, se non si adeguano a ciò che vogliono da Mountain View. Più che “attenzione”, quel pericolo è un vero e proprio aut aut.

Google, nuova politica e nuovi “paletti” per Gmail: tutto quello che si deve fare per il proprio account

Giro di vite da Mountain View per gli account di Gmail, la casella di posta elettronica tramite la quale si può accedere via web o app che usano i protocolli POP3, IMAP o le API Google, divenuta negli anni la numero uno al mondo, per distacco. C’è una nuova politica a cui bisogna sottostare.

Poco tempo per mettersi a norma, la nuova normativa di Google per gli account di Gmail entrerà in vigore, rivela la stampa italiana e internazionale, a dicembre 2023. Di che si tratta? Google sta mandando un warning a tutti i suoi milioni e milioni di utenti, cancellerà milioni di account Gmail il prossimo mese come parte di un importante aggiornamento della piattaforma.

L’eliminazione avrà effetto su tutti gli account Google personali che sono rimasti inattivi per almeno due anni: email, documenti, fogli di calcolo, appuntamenti del calendario, foto e video, tutto verrà eliminato in modo permanente. “Stiamo aggiornando la nostra politica di inattività per gli account Google a due anni in tutti i nostri prodotti”, parola di Ruth Kricheli, vicepresidente della gestione dei prodotti di Google.

La mossa, assicurano da Mountain View, ha lo scopo di proteggere gli utenti attivi di Google da minacce alla sicurezza come truffe di phishing e dirottamento degli account. Sì, questi inattivi sono a rischio hacker, i quali sfruttano password compromesse per altre violazioni della sicurezza, facilmente disponibili tra l’altro sul dark web.

Il consiglio è abbastanza intuitivo: utilizzare Gmail è cosa buona e giusta, ma se non siete di questo parere salvate il salvabile (file, foto, documenti, ciò che vi interessa) a breve non esisterà più nulla. Per sempre.