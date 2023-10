Google Search e l’IA, quello che si potrà fare d’ora in avanti è assurdo

Google Search verrà migliorata grazie all’intelligenza artificiale: potrai fare di tutto adesso. In che modo cambierà?

Google Search si è evoluto sfruttando a pieno l’intelligenza artificiale generativa. Infatti sembra che Google abbia annunciato un nuovo esperimento nel programma di Search Labs, che dovrebbe introdurre una nuova funzionalità IA. Il motore di ricerca farà uso della SGE, Search Generative Experience, grazie al quale sarà possibile creare immagini personalizzate e generare bozze scritte.

Ma come funziona nello specifico? Quando si cercherà di realizzare una immagine, gli utenti ne potranno creare quattro a loro scelta. Saranno accompagnate anche da alcune descrizioni particolari, così da ampliare le possibilità di ricerca. Sarà possibile modificare ancora di più la descrizione per aggiungere altri dettagli alle foto generate. Creare immagini IA direttamente con Google Images diventerà molto facile in poche parole.

L’intelligenza artificiale si unisce a Google Search, cambiano le immagini adesso: come diventeranno?

Per quanto riguarda i contenuti realizzati, Google ha specificato che le foto SGE verranno etichettate con metadati e watermarking incorporato. Servirà ad informare le persone che sono state create tramite una intelligenza artificiale. Google si sta occupando di bloccare le immagini che violano la sua politica di utilizzo. In questo blocco sono compresi anche i contenuti dannosi o fuorvianti, quindi che vanno fuori dalle sue policy. In futuro verrà aggiunto anche un nuovo strumento interessante.

Si chiamerà “About this image”; ed aiuterà gli utenti a valutare la credibilità delle foto. Fornirà delle informazioni specifiche, come la prima apparizione di una foto simile, utile per distinguere doppioni o falsi. Inoltre le capacità generative di Google Search potranno essere usate anche per assistere gli utenti durante la stesura delle bozze. La cosa che più sorprende è che le immagini SGE verranno utilizzate anche in campo lavorativo. Ciò significa che la nuova IA di Google Search potrebbe diventare molto più utile.

Non sarebbe strano richiedere la creazione di una particolare bozza, magari indirizzata ad un professionista. Servirà come “esempio” per poter ottenere il progetto finale in futuro. Per ora queste funzioni sono disponibili solo negli Stati Uniti, ma in futuro potranno essere usate da tutti quanti. Ciò che è stato riferito sono delle informazioni reali, quindi non sono false. Ci auguriamo che la nuova feature esca il prima possibile, così che tutti possano utilizzarla. Non è per niente male in fin dei conti.