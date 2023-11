GPT-5, annunciata la data di arrivo: sarà l’IA più potente al momento

Come sarà il futuro delle intelligenze artificiali? Una prima risposta potrebbe venire da quello che sarà GPT-5, il prossimo passo di OpenAI.

Perché, come succede a qualunque altro prodotto, la versione che adesso circola dell’intelligenza artificiale che ha portato alla ribalta l’idea delle IA nell’uso comune non è la stessa con cui all’inizio di questo nuovo periodo storico abbiamo tutti giocato un po’.

La versione più avanzata al momento disponibile di ChatGPT è tenuta su dal sistema GPT-4 ma è chiaro che la società guarda già al successore. A chi gli ha fatto e continua a fargli domande dirette, il CEO di OpenAI continua a non rispondere se non per enigmi.

E’ quindi interessante andare a guardare i documenti ufficiali che sono stati depositati per il brevetto di GPT-5. Di certo quando uscirà sarà una delle intelligenze artificiali più avanzate se non addirittura quella più avanzata di tutte. Anche perché ne va del futuro di OpenAI rispetto alla concorrenza.

Sognando il futuro dell’intelligenza artificiale, come sarà GPT-5

Che adesso sia possibile parlare con qualcosa che risponde in un linguaggio vicino all’umano è rimasto a lungo il sogno di scrittori e sceneggiatori di fantascienza. Da Star Trek e Star Wars fino ad arrivare agli androidi, i lavori in pelle, di Blade Runner il fascino di un prodotto finto, perché costituito non da carne e sangue, ma che è in grado di parlare ci accompagna. E in questo viaggio adesso sono arrivati gli LLM ovvero i Large Language Model.

Giganteschi pallottolieri in cui scimmiette digitali mettono insieme pezzi di discorsi fatti da altri in base a ciò che gli viene chiesto. Ma le scimmiette digitali stanno imparando rapidamente. Come sarà quindi GPT-5 che le scartoffie danno in arrivo nel 2024? Il prossimo passaggio nel futuro di ChatGPT porterà grandi e importanti miglioramenti soprattutto per quello che riguarda le capacità multimodali e la comprensione del contesto.

Due aspetti su cui la concorrenza è particolarmente agguerrita. Per quello che riguarda le capacità multimodali si tratta di ricevere stimoli e rispondere non solo con testi scritti ma anche con file audio, immagini. Qualcosa che per esempio fanno tanto bene i competitor Google e Microsoft.

Per quello che invece riguarda la comprensione del contesto è qualcosa che, nel momento in cui verrà effettivamente fatta come si deve, potrebbe portarci ad avere intelligenze artificiali indistinguibili o quasi da quella umana.

Perché il grande limite dell’intelligenza artificiale è la mancanza di analisi del contesto e quindi di comprendere che una stessa frase detta in una situazione diversa in realtà non significa quello che è invece l’output che ci si aspetta.

Si tratta di qualcosa che nel momento in cui arriverà ci permetterà di passare, che lo vogliamo o no in realtà, dalle semplici intelligenze artificiali LLM a delle vere e proprie reti neurali artificiali. Altman esclude che GPT-5 possa passare da LLLM ad AGI, Artificial General Intelligence ovvero a cervello sintetico, ma nelle sue dichiarazioni è comunque sembrato possibilista.