Guadagni veri con un blog: come lavorare sul web e fare soldi

Se avete buone capacità di scrittura, di organizzazione e intraprendenza potreste aprire un blog e iniziare a guadagnare sul web.

Conoscendo le giuste strategie è possibile avviare un blog di successo che porterà guadagni inaspettati. L’investimento iniziale è pari a zero, perché non provare a sfondare sul web?

I tempi che corrono sono difficili per chi è in cerca di un’occupazione. Le opportunità ci sono ma la competizione è alta. Trovare lavoro non è semplice, c’è bisogno di tempo, tenacia e convinzione ma anche di competenze e professionalità. Perché non sfruttare una propria capacità per avere dei guadagni? Se sapete scrivere potreste accarezzare l’idea di aprire un blog a costo zero.

Servirà pazienza e impegno costante ma conoscendo le giuste strategie si potrà creare qualcosa di vincente. Il primo passo sarà quello di capire se si intende aprire un blog dinamico o statico. Il primo si gestisce tramite Content Management System – WordPress ad esempio – e permette di avere più flessibilità nella gestione dei contenuti. Il secondo, invece, usa file HTML pre-generati e richiede un impegno maggiore per ogni modifica. Inutile dire come il blog dinamico sia il più apprezzato dai blogger.

I passi per creare un blog di successo sul web e guadagnare

Le idee dovranno essere chiare sia sul nome del blog che sugli argomenti da trattare. Bisogna rivolgersi ad un pubblico specifico optando per una tematica che richiami interesse. Anche l’interfaccia ha un suo ruolo, dovrà essere semplice e accattivante. Saper scrivere senza errori e catturando l’interesse dei lettori sarà fondamentale per ottenere sempre più visualizzazioni sul web. Può essere utile – forse indispensabile – inserire annunci pubblicitari nel blog rivolgendosi a Google AdSense, per esempio o vendendo spazi pubblicitari ad inserzionisti.

Con pazienza il blog potrebbe crescere giorno dopo giorno. Quando il traffico sarà buono si potranno promuove prodotti o servizi con link affiliati e generare commissioni per ogni vendita effettuata tramite link oppure si potranno scrivere articoli promozionali collaborando con marchi e aziende. Tutto questo dicendo sempre la verità e guadagnando la fiducia dei lettori. È veramente così semplice creare un blog di successo? Raggiungere gli obiettivi potrebbe non essere facile.

Capire come muoversi per creare un blog da zero senza competenze informatiche potrebbe risultare complicato e demoralizzare ma fortunatamente online si trovano corsi appositi che aiutano in ogni step. Dalla scelta del dominio all’installazione e configurazione di WordPress fino alla creazione dei contenuti. Iniziate dal più piccolo passo sognando in grande, i guadagni arriveranno con il tempo.