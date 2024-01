Hai cancellato le tue foto preferite dallo smartphone? Non temere: puoi recuperarle tutte con questo semplice trucco

Se avete cancellato per sbaglio le vostre foto preferite dallo smartphone, ecco un trucco per poterle recuperare tutte in un secondo.

Gli smartphone sono diventati da tempo un enorme contenitore di ricordi da custodire gelosamente. In particolare parlando di foto, considerando che li utilizziamo ogni giorno per scatti di ogni genere. Dai selfie ai momenti divertenti a lavoro, passando per le vacanze in compagnie dei propri cari e alle tavolate durante le festività. Tutti contenuti multimediali che sarebbe meglio tenere sempre archiviati con sé.

Alle volte però, può capitare che la memoria piena ci spinga a dover fare pulizia e dunque ad eliminare determinati contenuti. E se il dito scivola e si vanno a selezionare anche alcune delle foto preferite, ecco che scoppia il dramma. Cosa fare in questi casi? Sono andate perse per sempre? In realtà no! Esiste un trucco facile e veloce che vi permetterà di recuperarle in un secondo, resterete a bocca aperta.

Come recuperare le foto preferite cancellate dallo smartphone: il trucco geniale

Si tratta di un trucco che non conosce praticamente nessuno ma che in realtà gioca un ruolo fondamentale quando si tratta di recuperare delle foto cancellate per sbaglio dalla galleria del vostro smartphone. Vi basterà seguire questi semplici passaggi ed avrete fatto in meno di un minuto. Al momento il tutto è disponibile solo su smartphone Android.

Per prima cosa, andate sul Play Store di Google e cercate DiskDigger Photo Recovery. Cliccate quindi sul primo risultato e fate partire il download dell’applicazione gratuita. Una volta conclusa l’installazione, aprite il software e fornite tutte le autorizzazioni del caso. Vi verrà chiesto ovviamente di poter accedere alla Galleria, così da far partire il ripristino dei contenuti cancellati.

Ora avrete due pulsanti davanti a voi, uno per il recovery delle foto e uno dei video. Vi basterà scegliere quello che più vi interessa e in qualche istante la schermata cambierà completamente. Non mostrandovi più le opzioni, ma le vostre foto preferite che tanto volevate recuperare e che temevate di aver perso per sempre! E il discorso non cambia nemmeno per i video, basterà eseguire le medesime operazioni e il gioco è fatto. Dopo aver trovato tutto, potrete comodamente salvare i file e reinserirli nella vostra Galleria personale. Stando attenti questa volta a non eliminarli più per errore.