Hai un televisore Samsung? Attenzione, presto sarà disattivata una funzione importante

Se possiedi un Tv Samsung c’è una pessima notizia per te: presto non sarà più disponibile una delle funzioni più amate e utilizzate.

Il mercato delle smart tv è sempre più ampio e variegato. Gli utenti scelgono il pannello in base alla qualità visiva, dunque si opta in generale per un modello che abbia una tecnologia Oled o una Qled, meglio ancora se si può scegliere un pannello che le includa entrambe (come i nuovi Samsung o i nuovi LG). Altri aspetti che indirizzano la scelta sono la qualità del sonoro, la luminosità del pannello e la resa dei colori. In tutti questi aspetti i Samsung sono forse quelli che riescono ad avere una qualità media superiore.

Per quanto riguarda la pulizia e il realismo delle immagini, ci si deve invece rivolgere a Sony, LG e Panasonic. Ci sono però altri aspetti da considerare quando si acquista un pannello Tv di ultima generazione, ovvero il lato smart. Da una parte va considerata la reattività del processore, dall’altro la quantità di app a disposizione.

Se è vero infatti che la maggior parte delle persone utilizza le app di streaming presenti in tutti i pannelli, è anche vero che ci sono persone che cercano una maggiore compatibilità tra i propri dispositivi è una connessione totale con il proprio smartphone e in questo caso sceglie un Android o una Google Tv (una Apple Tv nel caso in cui si abbia un iPhone).

Tra le smart tv, le Samsung sono quelle che hanno il maggior numero di applicazioni e che offrono una maggiore compatibilità anche per quanto riguarda il lato gaming. Su questi pannelli è infatti possibile utilizzare lo steam link, ovvero l’app che consente di trasmettere i videogiochi da PC al Tv senza cavo, e in alcuni modelli anche il Game Pass, ovvero l’app Microsoft per lo streaming di videogame.

Hai scelto Samsung per lo steam link? Brutte notizie

Probabilmente i gamer conoscevano l’accordo siglato da Valve e Samsung per portare l’app steam link sui pannelli coreani già a partire dal 2017. Per sei anni dunque la scelta della smart tv coreana è stata una buona decisione per i videogiocatori, ma a quanto pare adesso non lo sarà più. Da qualche giorno a questa parte, infatti, diversi utenti Reddit stanno segnalando la comparsa di un messaggio ogni volta che avviano l’app dalla tv. In questo si legge che il supporto a steam link sarà disponibile solo fino al prossimo 30 novembre.

A quanto pare, dunque, la comodità esperita fino a questo momento non ci sarà più e i giocatori dovranno tornare a utilizzare solamente la loro postazione gaming. Non sappiamo al momento per quale motivo la funzione smetterà di essere supportata, ma è probabile che le due aziende abbiano un accordo in scadenza e che per qualche ragione abbiano deciso di non rinnovarlo.

Adesso dunque, i possessori di tv Samsung dovranno dotarsi di uno steam link fisico o possono ovviare utilizzando un Google Crome da collegare ad una presa usb del televisore. Se invece doveste ancora comprare il pannello e voleste utilizzare lo steam link tramite l’app, dovete scegliere una Android Tv o una Google Tv.