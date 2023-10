Hanno rubato i tuoi dati personali sul web? Con questo metodo puoi scoprirlo subito

C’è un modo utile ed efficace per sapere se hanno rubato i tuoi dati sul web. Pochi semplici step e lo capirai

Internet è entrato nelle nostre vite migliorandone, per certi versi, in modo sensibile, la qualità. Ma Ci sono degli aspetti che sono pericolosi e potrebbero rivelarsi un boomerang.

Ogni giorno, per qualsiasi ragione, dal fare shopping online al riempire form e altro ancora, immettiamo dal nostro computer oppure dallo smartphone, milioni di dati in tutto il mondo.

Dati personali, dati di carte di credito e molto altro ancora. Sì, è vero, se si tratta di siti sicuri si può stare abbastanza tranquilli, ma il pericolo hacker è sempre in agguato. Qualche volta, potrebbe esserti accaduto che Google ti avvisi in merito a una password compromessa. Ebbene, questa è una violazione dei tuoi dati, che in inglese si chiama data breach.

Succede quando i proprietari dei siti espongono, in modo del tutto involontario, info personali degli utenti, da indirizzi mail, password e certe volte pure dati bancari, a truffatori e cybercriminali. Purtroppo, quando questo accade, non si può far nulla per fermarne l’uso né il diffondersi. A volte, questi dati finiscono in determinate sezioni del dark web. Ma a quanto pare, le responsabilità principali sarebbero le password deboli, compromesse, oppure usate in più siti.

Tuttavia, c’è un modo per capire se i tuoi dati sono finiti sul dark web e simili. Ecco come scoprirlo.

Dati personali, come scoprire se te li hanno rubati sul web

C’è un metodo per capire se hanno rubato alcune tue info personali, come i dati della tua carta di credito, oppure della tua mail, password e altre info delicate che di certo non dovrebbero essere alla portata di tutti.

Se hai paura che i tuoi dati possano essere finiti nelle mani di malintenzionati, magari sul dark web, ecco cosa puoi fare per scoprirlo. Come spiega su TikTok @info.helpsmartphone, entra nel tuo browser e poi su Google One.

Cerca e clicca su Sicurezza online, dopodiché scorri finché non trovi questa dicitura: Monitora il dark web in cerca di informazioni personali.

A questo punto, fai click su prova un’analisi, e una volta riusciti a eseguire l’accesso, riusciremo a scoprire se i nostri dati sono finiti sul web, attraverso un vero e proprio report che ci sarà fornito in merito.

Se dovessi avere dei dubbi, dunque, puoi tentare questa analisi, in modo da sentirti più tranquillo/a.