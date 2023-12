House Flipper 2, consigli utili per fare soldi e avere successo nel gioco del momento

Tutti i suggerimenti e trucchi per House Flipper 2, per aiutare i giocatori principianti a iniziare e comprendere meglio il gioco

Quando un gioco include tanti punti di interesse quanto House Flipper 2, può essere difficile sapere dove concentrare la propria attenzione e come svolgere al meglio il gioco. Quest’ultimo ti permette di entrare in una varietà di case in stato di rovina.

Una volta dentro, dovrai svolgere compiti specifici per migliorare le condizioni di numerose stanze, in modo che risultino accettabili per i loro proprietari. C’è molto da tenere a mente e da imparare rispetto a quanto si scopre nei tutorial. Se si hanno problemi con alcuni meccanismi, ci sono un paio di guide rapide su come dipingere i muri e su come piastrellare pavimenti e pareti. Di seguito, scopriamo diversi trucchi e suggerimenti utili per principianti di House Flipper 2.

House Flipper 2, suggerimenti e consigli utili per tutti i principianti

Quando inizi qualsiasi lavoro in House Flipper 2, avrai un elenco di ciò che deve essere fatto sul taccuino. Sebbene si possano svolgere in qualsiasi ordine, esiste un modo molto efficiente per organizzare il tempo, per far sì che le cose vadano più agevolmente. E’ raccomandato svolgere i lavori nel seguente ordine: vendere oggetti; raccogliere la spazzatura; pulire macchie e finestre; demolire/costruire muri; modificare i muri; modificare piano; acquistare mobili e disimballare. Potrebbe non essere necessario dover eseguire tutte queste operazioni in ogni casa, ma attenerti abbastanza fedelmente a questo piano renderà ogni missione più semplice.

Di tanto in tanto, sbloccherai un vantaggio per una parte specifica del tuo taccuino. Usalo non appena lo ottieni. Non costa nulla e renderà la tua casa molto più efficiente. Ciò è particolarmente vero per lavori come la pulizia e la raccolta dei rifiuti. Man mano che si puliscono le macchie, inizieranno lentamente a scomparire nel tempo. Assicurati che siano completamente sparite prima di passare a qualsiasi altra cosa. Se c’è anche un minuscolo granello che non è stato pulito, la macchia non verrà considerata pulita e dovrai setacciare ogni superficie cercando di trovare dove si trova l’ultima macchia, il che può essere incredibilmente frustrante.

Una volta sbloccata la possibilità di acquistare case da rivoluzionare, non è consigliabile fare tutto in una volta sola. Ristrutturare un’intera casa è un processo lungo e costoso e probabilmente non potrai nemmeno permetterti di farlo tutto in una volta. E’ consigliato procedere un po’ alla volta. Dopo aver riordinato la casa, rinnova una stanza e poi vai a svolgere alcune missioni. Poi torna indietro e vai nella stanza successiva, poi fai qualche altra missione. Approcciarsi al gioco in questo modo può rendere il processo molto più gestibile e ti impedirà anche di rimanere completamente senza soldi.

Quando acquisti vernice o piastrelle da utilizzare in un giro, non sprecarle ma vendile per recuperare un po’ del denaro che hai speso per acquistarle. Ancora, portare a termine i lavori ti farà guadagnare più soldi, così come consegnarne uno in anticipo. In alcune missioni dovrai acquistare dei nuovi mobili o disimballare alcuni degli effetti personali del cliente. In queste missioni, non importa dove metti le cose, quindi puoi semplicemente buttarle tutte rapidamente sul pavimento.