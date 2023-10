I metodi semplici e veloci per capire immediatamente se il computer ha un virus

Pensi che il tuo computer abbia un virus? Potresti avere ragione, occhio a non trascurare alcuni segnali: ecco quali sono.

Evitare che nel nostro computer entrino dei virus è importante. Magari conserviamo delle informazioni importanti, quindi non vogliamo che finiscano in mani sbagliate. Anche gli elementi personali, come le credenziali bancarie per esempio, devono essere protette. Tuttavia non è così scontato riconoscere i segnali di un attacco hacker in corso. Quali sono i segnali che manda un computer infetto?

Uno dei primi elementi sospetti sono sicuramente le segnalazioni che manda l’antivirus. Se ne riceviamo in continuazione, e soprattutto senza motivo, vuol dire che qualcosa non quadra. Un virus sta provando a manipolare alcune applicazioni del computer, oppure vuole cancellare dei programmi per la protezione del PC. Quando questi segnali cominciano ad esserci, significa che nel nostro computer è presente un virus.

Un altro segnale da non trascurare sono le prestazioni molto lente del PC. Se un computer ha degli ottimi componenti, non è normale che stia rallentando. Soprattutto quando non stiamo facendo nulla o la connessione è assente. Con molta probabilità la colpa è di un virus, che di nascosto lo sta stressando. In questo caso prestate attenzione alla velocità di esecuzione di alcuni programmi: può essere una buona idea.

Il tuo computer è infetto? Questi sono i segnali che te lo fanno capire: ricordali tutti

Se iniziano a comparire applicazioni o icone sconosciute, allora dovete preoccuparvi sul serio. Non possono apparire delle app che voi non conoscete: è impossibile. Le installazioni non passano inosservate e devono avere l’approvazione dell’utente (cioè voi). Se così non fosse è sicuro che un virus sta cercando di installare delle applicazioni malevoli. Fate attenzione se trovate nel computer delle app che in realtà non dovrebbero esserci.

infine ricordate di tenere d’occhio Windows Defender e l’antivirus. Se per qualche motivo smettono di funzionare, forse la colpa è di un virus. Sono stati disabilitati per impedire al computer di difendersi. In questo caso si deve intervenire il prima possibile, salvando le informazioni importanti e poi formattarlo.

Questo serve ad evitare che il dispositivo elettronico diventi completamente inutilizzabile. Vi abbiamo elencato i segnali principali, ma ce ne sono tanti altri. L’importante è che non vengano scaricate e installate delle applicazioni sospette. Inoltre un controllo settimanale può prevenire situazioni del genere.