Il gadget che ha conquistato TikTok, a soli 5 euro: i tuoi video non saranno più gli stessi

Su TikTok è apparso un gadget capace di conquistare tutti gli utenti: con soli 5 euro potrai creare video unici e incredibili.

Nell’ultimo periodo TikTok è riuscito a far diventare virali non solo i creatori di contenuti ma anche degli oggetti, in particolare uno in grado di poter far creare video in un modo del tutto nuovo e unico. A generare ancora più interesse su questo elemento c’è un prezzo decisamente molto basso.

Il numero di persone che si cimentano, chi per passione e chi per lavoro, alla creazione di contenuti web è sempre più alto. A poter dare vita a dei video capaci di catturare l’attenzione degli utenti in rete non ci sono solo gli strumenti classici ma anche un elemento diventato popolarissimo grazie a TikTok. Con pochissimi euro infatti si potranno creare dei video da una prospettiva del tutto nuova per provare a trovare il successo sui social network.

Crea video unici con questo oggetto economico: ha conquistato TikTok

La creazione di video professionali passa da un’attrezzatura dal costo molto elevato e che ora può essere parzialmente ridotto grazie ad un gadget che ha conquistato TikTok. Questo infatti può essere utilizzato sia dai content creator sia dagli utenti che realizzano video per semplice passione. Il costo contenuto permette di poter soddisfare qualsiasi richiesta in modo decisamente interessante.

L’oggetto che ha conquistato un intero social è un supporto per cellulare Driibubur formato da ventose antiscivolo in silicone da posizionare sul retro del proprio dispositivo così da creare selfie e video del tutto nuovi. Il prodotto è compatibile per la maggior parte dei cellulari. Inoltre, la sua applicazione e rimozione è semplicissima e non lascia alcun graffio sul retro del device.

Una volta attaccato il supporto al retro dello smartphone sarà possibile posizionarlo ovunque: dagli specchi alle finestre fino ad arrivare ad altre superfici pulite e piatte. In questo modo si potranno registrare video o scattare foto da qualsiasi angolazione oppure con una doppia inquadratura grazie all’uso combinato di un altro telefono.

Il supporto capace di conquistare TikTok è disponibile su Amazon ad un prezzo di 6,89 euro in ben 6 colorazioni. Dunque per chi ama scattare foto e registrare video, questo popolarissimo oggetto può rappresentare un’occasione davvero da cogliere per dare vita a dei contenuti totalmente nuovi e intriganti.