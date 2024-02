Il tuo telecomando fa le bizze? Non buttarlo, ti basterà una matita per ripararlo, non servirà più l’assistenza

Il telecomando della Tv non funziona correttamente? Prova a ripararlo con una semplice matita: non servirà più l’assistenza.

L’uso frequente e costante del telecomando del Tv o della radio può presentare qualche problema. Sarà capitato almeno una volta di premere un tasto e vedere che nessun segnale arriva al dispositivo. In genere quando il telecomando fa le bizze si pensa subito alla riparazione ma c’è una soluzione da poter mettere in campo per risolvere tale problematica.

Il telecomando è utilizzato in moltissime situazioni e per questo con il tempo può palesare qualche problema. Questo nasce non solo dal continuo utilizzo ma anche da situazioni improvvise come può essere una caduta o da una pressione eccessiva sui tasti. Indipendentemente dal motivo del problema, si può mettere in pratica una soluzione che riesce ad essere assolutamente efficiente in pochissimi minuti e tutto grazie ad una matita: scopriamola insieme la procedura.

Puoi sistemare il telecomando con una matita: la soluzione da seguire

Negli ultimi anni sono sempre più emerse soluzioni casalinghe atte a risolvere alcuni problemi che la vita quotidiana può far emergere. A tal proposito capita spesso di lasciare il telecomando sul divano o sul comodino senza alcun problema, e ritrovarlo con qualche tasto non funzionante. Una situazione che può generare qualche fastidio, ma del tutto risolvibile anche autonomamente.

In questo scenario entra in campo una soluzione utilissima se il telecomando fa le bizze e molto semplice da eseguire dato che basta avere solo una matita. Nel momento in cui un tasto del telecomando non funziona, lo si apra con un cacciavite oppure con un piccolo taglierino, stando attenti ad ogni movimento.

Una volta aperto il telecomando, sempre con un taglierino ricaviamo della polverina dalla punta della matita. La polverina fa inserita nella gommina del tasto che non conduce più. A seguire comprimiamo la polverina con la testa della matita per compattare la pasta nera.

A questo punto, si può chiudere il telecomando e provare se la situazione è cambiata. In genere, questa rapida soluzione riesce a far funzionare nuovamente il tasto che manifestava qualche problema. In pochi secondi si potrà di usare il dispositivo senza nessuna particolare spesa. Da ora in poi, in presenza di una problematica del genere converrà procedere con questa soluzione autonoma per tentare di ridare al telecomando il suo giusto equilibrio in ogni suo elemento.