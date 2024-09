Improvvisamente si accende la spia della webcam? Se noti anche questi altri dettagli, sei sotto attacco hacker

Proteggersi dai raggiri, dalle invasioni di campo, per cosi dire, e cercare la massima sicurezza per quel che riguarda la webcam.

Il contesto attuale, quaranta o cinquanta anni fa avrebbe dato, immaginandolo, la sensazione di un qualcosa di chiaramente fantascientifico. Dispositivi portatili di ogni tipo, comunicazione possibile praticamente in ogni modo, e la possibilità, inoltre, di riprendere, anche in questo caso, praticamente tutto. Una webcam associata ormai a qualsiasi tipo di dispositivo rappresenta un qualcosa di estremamente preciso, un disegno, ai limiti della fantascienza, infatti, concretizzatosi ormai da un bel po’di anni. Il presente, piaccia o meno, è questo.

Considerando che, cosi come anticipato, una webcam è presente, praticamente in ogni dispositivo mobile, è altrettanto consigliabile prendere in considerazione specifiche precauzioni per evitare che proprio questo elemento possa rappresentare un qualcosa di particolarmente rischioso. Il più classico degli attacchi hacker insomma, dal quale è possibile difendersi mettendo in pratica una serie di specifici consigli che possono davvero salvare l’utenti da situazioni più che mai sgradevoli.

Improvvisamente si accende la spia della webcam? Come difendersi

Giusto per rendersi conto di cosa può accadere manomettendo, per cosi dire, i dispositivi che di fatto regolano il funzionamento stesso di una webcam, basta ricordarsi di quanto avvenuto nel 2014 in Russia. Uno specifico sito web, infatti, in quell’occasione fu capace di compromettere il funzionamento di ben 600 webcam in tutto il Regno Unito, e altre 10mila in tutto il mondo. Il tutto ha poi consentito allo stesso sito di mettere in rete i contenuti ripresi, da famiglie a letto a scene quotidiane all’interno di appartamenti, uffici e quant’altro.

Al di la di quello che può apparire come uno scherzo chiaramente di portata molto rilevante, forzare, per cosi dire, l’accesso a una webcam può comportare anche l’accesso a specifiche informazioni riguardanti l’utente e contenuti all’interno dello stesso dispositivo. La truffa, insomma, può essere considerata una delle ragioni che spingono i malintenzionati verso quella direzione. Tra i consigli da mettere in atto per proteggersi da tali dinamiche c’è sicuramente quello di coprire la webcam se interna e se esterna, scollegarla.

Altro consiglio è quello di evitare di cliccare su link provenienti da fonti apparentemente sconosciute. Preoccuparsi, inoltre, di effettuare scansioni periodiche per scoprire la presenza eventuale di malware all’interno del proprio dispositivo. Aggiornare costantemente il firmware per la massima sicurezza ottenibile, utilizzare un firewal per aumentare il livello di difesa e infine proteggere il più possibile la propria rete wifi e controllare se eventualmente la webcam possa attivarsi in totale autonomia. In quel caso, il rischio, sarebbe davvero molto alto.