Instagram, la svolta eccezionale per la privacy degli utenti: quello che tutti stavano aspettando

Instagram è pronta ad una svolta eccezionale per gli utenti e che riguarda un tema caldo come la privacy: arriva l’aggiornamento richiesto.

Tra le applicazioni social più famose al mondo troviamo sicuramente Instagram, che da anni domina nel settore dei social media. Di recente però il colosso di Meta ha dovuto avere a che fare con l’agguerrita concorrenza di TikTok che le ha rubato il primato. Per questo motivo la piattaforma di condivisione foto è dovuta andare incontro a numerose trasformazioni per riaccendere l’interesse degli utenti. Nulla di così eclatante, visto che l’aggiunta più significativa sono stati proprio i Reels.

Questi sono dei video brevi visualizzabili nella sezione esplora, che riprendono proprio il format social innovativo presentato da TikTok. Un aggiornamento simile a quello che Instagram fece con le Stories, arrivate per fermare la crescente popolarità di Snapchat. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo visto come anche questa sezione sia andata incontro a numerose modifiche e l’ultima presentata da Meta, riguarda proprio questa funzione. Adesso quindi arriva l’aggiornamento che in molti aspettavano e che tutela la privacy.

Instagram, svolta per la privacy degli utenti: riguarda le stories

La grande novità offerta da Instagram nel corso delle ultime ore è la creazione delle storie private. In questo modo gli utenti potranno limitare l’accesso ai propri contenuti solo a una cerchia ristretta di persone. Questa funzionalità, accessibile a tutti gli utenti senza necessità di trucchi complicati, consente di pubblicare contenuti visibili solo a un gruppo selezionato, come amici più stretti. Ad oggi però sono ancora pochi gli utenti che sanno bene come utilizzarle.

Il primo passaggio per creare una storia privata su Instagram consiste nella selezione degli utenti autorizzati a visualizzare i contenuti “esclusivi”. Questa operazione è facile, visto che occorre semplicemente scegliere gli amici più stretti. Avvia premendo sull’immagine del profilo in basso a destra e successivamente seleziona l’icona con le tre linee orizzontali in alto a destra e poi scegliere “Amici più stretti”. A questo punto, puoi selezionare gli account da includere nella lista e, una volta completata la selezione, premere su “Fine”.

La procedura per creare una storia privata è simile a quella standard. Premi su “La tua storia” e seleziona i contenuti da condividere, come faresti per una storia pubblica. Personalizza il contenuto aggiungendo testo, sticker e altri elementi offerti da Instagram per rendere uniche le tue storie. Puoi anche condividere i post di altri utenti o utilizzare la modalità “Ritratto” per migliorare ulteriormente le storie. Prima di pubblicare il contenuto, hai la possibilità di premere sul tasto “Amici più stretti” nella parte bassa della schermata.

Proprio qui puoi modificare la lista degli utenti con cui desideri condividere la storia in modo privato. Per pubblicare la storia, premi sul tasto bianco nell’angolo destro dello schermo e scegli se condividerla nella tua storia (con possibilità di pubblicazione anche su Facebook) o solo tra gli “Amici più stretti”. Su Instagram è possibile anche nascondere le storie a specifici utenti, andando nella sezione “Impostazioni e privacy” e poi “Nascondi storia e video in diretta”. In questa maniera sarà possibile bloccare la storia solo a determinati utenti.