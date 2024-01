Intelligenza Artificiale (anche) sulle auto: la novità che cambia tutto, il futuro non è più così lontano

L’Intelligenza artificiale è pronta ad arrivare anche sulle auto. C’è una novità che cambia tutto, ecco cosa possiamo aspettarci.

L’avvento dell’IA all’interno delle nostre vite sembra ormai essere un processo impossibile da fermare. Tutte le più grandi aziende stanno puntando su questa tecnologia per apportare miglioramenti effettivi nell’immediato. E si parla tanto di software quanto di dispositivi veri e propri che, grazie all’IA, ci permettono di godere di vantaggi pazzeschi.

Presto potrebbe essere anche il caso delle auto, con un’azienda che ha deciso di presentare una novità all’apparenza rivoluzionaria e che cambierà il modo in cui guidiamo e sfruttiamo i sistemi di infotainment presenti a bordo. Ecco tutto quello che già sappiamo a riguardo, il futuro sembra non essere più così lontano e presto potrebbe giungere ad uno step ulteriore di innovazione. Per la gioia degli appassionati e non solo.

L’intelligenza artificiale sbarca sulle auto: i dettagli della novità

Siamo di fronte a quello che potrebbe essere un punto di non ritorno per ciò che riguarda il settore dell’automotive. Intel ha infatti di recente annunciato che ha intenzione di portare l’intelligenza artificiale anche sulle auto, nel corso del CES 2024 in programma a Las Vegas proprio in questi giorni.

Ne ha parlato il vicepresidente e direttore generale di Intel Automotive Jack Weast, durante la presentazione di un nuovo chip incentrato sull’IA e che sarà dedicato al settore delle automobili. “Si tratta di un System on-chip per veicoli software-fine di prima generazione potenziato dall’intelligenza artificiale. Miglioreranno alcune esperienze come la navigazione, gli assistenti vocali e i controlli del veicolo” le sue parole.

E c’è già un’azienda che ha deciso di montare questo nuovo componente hardware, ossia Zeekr. Entro la fine dell’anno avverrà il lancio del primo modello dotato dell’hardware AI di Intel, ma l’idea è di allargarsi a macchia d’olio già nei prossimi anni. Ci sono infatti trattative in corso con diversi produttori di apparecchiature originali.

Entrando più nel dettaglio, questi chip avranno assistenti vocali migliori, capacità di videoconferenze mai viste prima e persino alcune opzioni di videogiochi pensate per i passeggeri che si trovano nei sedili posteriori. E non potevano mancare peculiarità della sicurezza, come per esempio alcuni sistemi di monitoraggio del conducente per garantire la guida a mani libere. Staremo a vedere in che modo questa novità andrà ad interessare il settore dell’automotive, ma tutto lascia pensare che siamo di fronte ad una mini rivoluzione.