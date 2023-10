Internet 5G, il router mobile che permette di collegare fino a 32 dispositivi

Questo router sfrutta al massimo la potenza della connessione Internet 5G e permette di far collegare fino a 32 dispositivi.

Se vuoi sfruttare al meglio la connessione Internet in 5G, a quanto pare questo router mobile è quello che fa per te, date le sue caratteristiche. Ormai da diverso tempo, sempre più reti mobili si sono evolute la quinta generazione della tecnologia cellulare wireless, in grado di offrire a tutti gli utenti velocità di upload e download più elevate, oltre a connessioni più costanti e migliori capacità rispetto alle precedenti reti.

Di fatto, col 5G si entra direttamente nel futuro, con tante funzionalità pronte a sfruttare al massimo tutto ciò che questo tipo di rete, molto più stabile rispetto al 4G, ha da offrire. Nel caso siate alla ricerca di un router con cui sfruttare al meglio questa connessione e i dati mobili offerti dalla vostra compagnia, arriva ora un consiglio davvero imperdibile.

Con questo particolare modello, infatti, oltre ad avere grandi prestazioni sarà possibile collegare col suo Wi-Fi fino a 32 dispositivi: davvero incredibile, ecco tutte le informazioni a riguardo, tra cui caratteristiche e prezzo di vendita.

Questo router è ottimo per Internet 5G e può far collegare fino a 32 dispositivi

A consigliare questo particolare modello di router è la rivista Computer Idea sul suo nuovo numero: date le sue prestazioni, il Netgear Nighthawk M6 Pro Router risulta davvero uno dei migliori modelli sul mercato, anche se la cifra da investire per il suo acquisto è piuttosto significativa.

Il modello è infatti il primo al mondo con hotspot mobile 5G con Wi-Fi 6E: per questo, sulla banda da 6 GHZ permette velocità di 4 Gbps, oltre alla capacità di far connettere fino a 32 dispositivi nell’arco di un’area fino a 100 metri quadrati. Delle caratteristiche veramente incredibili in un router decisamente piccolo, ma che costa parecchio: il prezzo si aggira infatti intorno ai 1000 euro.

Tra le sue altre caratteristiche, una porta Ethernet da 2,5 Gigabit e con un’autonomia fino a 13 ore, oltre ad un display toucha colori da 2,8”. Per chi le volesse, poi, è possibile acquistare anche delle antenne esterne MIMO omnidirezionali, in modo da ampliare ulteriormente il segnale nelle zone poco coperte; una prodotto davvero avanzato a livello tecnologico, che merita per la sua qualità la cifra che serve per il suo acquisto.