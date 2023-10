La camera del gamer dev’essere così: idee ‘particolari’ per renderla una meraviglia

Quando iniziamo a giocare ai videogiochi, non è per pochi minuti. Dato che possiamo trascorrere molto tempo davanti allo schermo, è meglio avere la camera da gamer perfetta.

Allestendo una sala da gioco a casa, ottieni comfort e piacere. Naturalmente, è la disposizione della tua casa che aiuterà a determinare l’ubicazione del tuo spazio di gioco. Detto questo, una sala giochi domestica può essere allestita nel seminterrato, nella mansarda o nel soggiorno. L’ideale è evitare di allestirlo in una camera da letto perché il luogo in cui si dorme deve essere preservato. Altrimenti passeresti notti insonni giocando senza contare.

Quindi, una sala da gioco è preferibilmente uno spazio separato. Soprattutto se sei un fan dei videogiochi. Se arredati, il seminterrato o la mansarda sono luoghi indipendenti dove giocare tranquillamente, senza disturbare nessuno. Chi non dispone di questo spazio può trovare un angolo nel soggiorno. Questa è una buona opzione, soprattutto se sei un giocatore occasionale.

La camera del gamer perfetta

Stare comodi mentre si gioca è fondamentale! Il mal di schiena è il primo dolore che avverte chi ogni giorno si siede in poltrona. A ciò si aggiungono crampi alle gambe e persino ai piedi. Se non senti alcuna tensione nel corpo o dolore, la tua performance sarà molto migliore. Ecco perché è necessario investire in una buona sedia da gaming. Che sia ergonomica o adatta ai giochi, la sedia deve essere solida e ventilata.

Quando scegli la tua sedia da gaming, controlla se è sfoderabile, se il poggiatesta appoggia bene la testa e se i suoi braccioli sono fatti per appoggiare le braccia. Esistono sedie da gaming economiche che offrono questi vantaggi.

Possono essere aggiunti anche cuscini ergonomici per le persone che già soffrono di dolori cronici. Cervicale, lombare, gambe: troverai un cuscino adatto ad ogni parte del tuo corpo. Chi dice videogioco dice anche schermo. Scegli uno o più schermi di grandi dimensioni in modo da poterli posizionare all’altezza degli occhi.

Si prega di mantenere una distanza sufficiente tra sé e il computer poiché ciò potrebbe affaticare gli occhi. Per evitare questo, potete acquistare anche un paio di occhiali antiriflesso. Anche se non hai problemi di vista, questo tipo di occhiali protegge i tuoi occhi dalla luce forte e mutevole dello schermo.

Per quanto riguarda l’essenziale, opta per un mouse da gioco ad alte prestazioni per massimizzare le tue possibilità di vincita. Investi anche in cuffie audio di fascia alta per amplificare la realtà virtuale della tua esperienza di gioco. Lo stesso vale per la tastiera del tuo computer.

Una volta che il tuo spazio è organizzato e ordinato, lascia correre la tua immaginazione. Puoi creare un mondo divertente, incentrato sui giochi o semplicemente visualizzare alcuni ricordi. Foto, ninnoli, disegni… Decidi tu cosa ti farà stare bene. Per immergerti totalmente nel mondo dei giochi, puoi posizionare i LED quasi ovunque.