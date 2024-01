La funzione da sbloccare (subito) su Alexa: non immagini cosa è in grado di fare

Alexa: un’intelligenza artificiale con tantissime possibilità. Non immagini nemmeno cosa è in grado di fare oggi. Scoprilo e resterai stupito

L’intelligenza artificiale ormai ha invaso la nostra vita quotidiana. Anche nelle piccole azioni di cui non ci rendiamo conto e che compiamo ogni giorno, c’è il suo zampino. Pensa per esempio a tutte le volte che per fare in fretta hai chiesto a Siri di fare per te una telefonata, o di inviare un messaggio.

Oppure le hai chiesto di controllare per te il meteo in una data località, per organizzare al meglio le tue giornate. Anche Siri, a cui spesso parli come se fosse una persona vera, è un’intelligenza artificiale. Un algoritmo che ha la capacità di interagire con gli esseri umani e spesso riesce a trasformare quelle interazioni in vere e proprie conversazioni.

Alexa può chiamarti per nome, ecco come fare

I social sono pieni di video esilaranti dove si fanno ai dispositivi dotati di intelligenza artificiali le domande più assurde e si attendono le risposte, spesso altrettanto assurde. Se anche tu possiedi a casa tua un dispositivo dotato di intelligenza artificiale, del tipo Alexa, ti sarai sicuramente divertito a interagire con lei.

Alexa è un dispositivo prodotto da Amazon, che permette di fare acquisti, impostare sveglie e tanto tanto altro. Se la tua casa è dotata di dispositivi intelligenti, Alexa può aiutarti a controllarli. La sera, per esempio, se non vuoi più alzarti dal letto e hai bisogno di spegnere la luce, puoi chiedere ad Alexa di farlo. E non solo, Alexa può mettere la tua playlist preferita al volume giusto.

Sempre sui social, abbiamo scoperto una nuova abilità di Alexa che ti lascerà senza parole. Basterà un po’ di pratica e questa nuova possibilità diventerà concreta. Sapevi che Alexa può chiamarti per nome? Ecco come fare, ti basterà dire al tuo dispositivo: ‘Alexa impara la mia voce’. Successivamente il dispositivo ti porrà diverse domande, a cui dovrai rispondere. Frasi da ripetere e parole da dire, aiuteranno il dispositivo a riconoscere la tua voce ed associarla al tuo nome.

Dopo questo piccolo training, il dispositivo ti riconoscerà e ti chiamerà per nome ogni volta che gli farai domande. Questa forma confidenziale potrà risultare un po’ strana all’inizio, ma potrebbe essere divertente. Se vuoi insegnare ad Alexa a chiamarti per nome, ti basterà insegnarle a farlo. Mi raccomando, non emozionarti troppo quando lo farà per la prima volta.