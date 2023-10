Mai lasciare il caricatore del telefono attaccato alla presa: cosa si rischia

Lasci spesso il caricatore dello smartphone attaccato alla presa? Fai attenzione a quello che fai: ecco cosa rischi.

Quando andiamo a dormire mettiamo il cellulare in carica. Non vogliamo che sia scarico durante il giorno, anche perché lo utilizziamo spesso. Nessuno arriva a pensare che sia una cattiva idea. In fondo non avrebbe senso immaginare uno scenario drammatico, specie perché non dovrebbe portare alcun danno. In realtà non è così, perché possono esserci delle conseguenze legate al filo della ricarica attaccato alla presa.

Uno dei principali problemi è proprio lo spreco ingente di energia. Nonostante il dispositivo non sia collegato al cavo di ricarica, se il caricatore è inserito nella presa continua a consumare energia. Questo spreco di energia fa aumentare l’importo nella bolletta della luce. Più di quanto pensiamo alle volte. Inoltre bisogna anche considerare che il rischio di incendi o cortocircuiti può aumentare.

Cavo del caricatore, in quali casi porta danni se rimane attaccato alla presa: fai attenzione

Nei casi peggiori il cavo del caricatore arriva ad usurarsi. Se è collegato alla presa elettrica (per tanto tempo) subisce dei danni non indifferenti. Questi cavi, purtroppo, tendono a deteriorarsi con il passare del tempo. E se sono costantemente piegati o sottoposti a tensione la loro aspettativa di vita diminuisce. Non dimentichiamoci neanche degli inconvenienti, specie se il cavo rimane attaccato alla presa. Questo può causare un ingombro e dei potenziali problemi elettrici.

Il miglior consiglio che si possa dare per prevenire questi problemi è uno solo. È necessario ricordarsi di scollegare il caricatore dalla presa. Nonostante sia un molto banale da dire, è anche vero che tante persone non lo fanno. Si tratta di un modo molto intelligente per risparmiare energia ed evitare problemi con il passare del tempo. Se tenete alla salute del vostro dispositivo elettronico (e del caricatore stesso), allora non dimenticate di farlo durante la giornata.

Durante la notte, invece, non è essenziale metterlo sotto carica. Basti pensare che ogni dispositivo elettronico abbia delle funzioni per evitare il consumo di energia. Attivandole non correrete il rischio che si venga a consumare la batteria. Alle volte è sufficiente chiudere ogni applicazione, pulire il cellulare e poi disattivare la connessione dati. Esistono tanti metodi per non consumare la batteria, così da evitare di usare il caricatore. Seguendo questi consigli non correrete alcun rischio.