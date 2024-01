Meglio di PS5, ma non è il modello PRO: questa console è il sogno di tutti i giocatori

Sei un amante della PlayStation 5? Questo modello ti lascerà senza parole allora: mai visto un modello del genere.

Da quando è stata lanciata la PlayStation 5 molti utenti hanno fatto di tutto per averla. All’inizio non era per niente semplice dato che era in edizione limitata. Non poteva essere ottenuta da chiunque ed aveva un costo esagerato. Con il passare del tempo questa situazione si è sistemata, quindi non c’è più nulla da temere. Ma nel frattempo qualcuno ha pensato di creare un nuovo modello di PlayStation 5.

Sappiamo che esistono diverse varianti della PS5. Un esempio è la versione Slim, che sicuramente molti utenti hanno. Ma non esiste attualmente una versione mobile della PlayStation 5. Non c’è mai stata alcuna notizia da parte di Sony in merito. Quindi è improbabile che vedremo una variante portatile della console più amata in circolazione. Questo è ciò che credevamo fino ad oggi almeno.

YouTuber crea una PS5 portatile, è il sogno di tutti noi: come funziona e in che modo si usa?

Lo YouTuber Matt del canale DIY Perks ha stupito ancora una volta. In passato aveva realizzato un video in cui creava una PS5 super sottile. Già all’epoca aveva impressionato l’utenza con questa incredibile innovazione. Ora ha fatto di meglio dato che ha costruito un tablet PlayStation 5, una console compatta e dallo schermo affascinante. Ciò che sorprende è che può essere portata in giro come se niente fosse: non è finzione.

Ma come ci è riuscito? Matt ha eliminato tutte le parti della PS5. Poi ha sostituito il dissipatore di calore con uno più piccolo, per poi aggiungere tubi di calore. Ha introdotto anche tre dispositivi di raffreddamento per laptop, un display OLED 4K e dei componenti specifici. Infine ha concluso con un bel case ed ha ottenuto il tablet PS5. Si tratta di un dispositivo personalizzato e che può essere portato ovunque. Ma c’è solo un problema, se così può essere definito.

Ha bisogno di essere costantemente alimentato per funzionare. Quindi è “portatile” fino ad un certo punto. Se non ci sono problemi con l’energia elettrica, questo tablet rimane una grande invenzione. Infatti non è da tutti riuscire a creare un dispositivo del genere senza nessuna istruzione. Esperimenti come questo non possono passare inosservati: ha ottenuto molte visualizzazioni il video.