Microsoft aggiunge nuova funzione a Teams: così non farai più figuracce in riunione

Microsoft ha voluto aggiungere un’interessante nuova funzione a Teams e ora è possibile evitare brutte figure nei meeting online.

Microsoft è sempre alla ricerca del perfezionamento dei software che offre per battere la concorrenza, in particolare per quelli usati in ambienti lavorativi e professionale. Infatti, visti i tanti competitor presenti al giorno d’oggi per le conferenze online, Microsoft deve puntare su nuove funzionalità di Teams.

Ecco perché l’azienda leader nel settore tecnologico ha deciso di implementare nuove funzionalità per quanto riguarda il programma per le conferenze lanciato tempo fa. Quali sono queste novità e perché una in particolare è utile per evitare gaffe durante le riunioni di lavoro? Ecco quello che c’è da sapere a questo proposito.

Microsoft Teams, la nuova funziona che evita situazioni imbarazzanti

Spesso e volentieri chi ha partecipato a una riunione online ha rischiato di trovarsi in situazioni imbarazzanti. Questo perché non ha prestato attenzione durante il meeting oppure si è distratto mentre qualche interlocutore esponeva la sua tesi.

Inoltre, in molti diverse volte hanno dimenticato il microfono acceso in riunione e hanno espresso commenti ad alta voce poco carini o di cattivo gusto. In effetti, il problema del microfono acceso senza volerlo è una delle problematiche più comuni nei professionisti che spesso partecipano ai meeting virtuali.

Proprio questo è il problema che Microsoft ha voluto risolvere con Teams. L’azienda ha rilasciato un aggiornamento che migliora la posizione del tasto che regola il microfono. Ora tutti gli utenti potranno vedere chiaramente se il loro microfono è on oppure off durante ogni momento della riunione virtuale.

In questo modo, con un semplice click, si potrà chiudere il microfono ed evitare di creare situazioni imbarazzanti o che possono addirittura danneggiare la propria immagine professionale. Tuttavia, sembra che inizialmente quest’aggiornamento sia solo disponibile per la versione desktop di Teams per sistema Windows da PC.

Comunque, l’aggiornamento del microfono non è l’unica novità che riguarda Teams. Microsoft ha annunciato anche numerose altre funzionalità aggiunte al programma, tutte garantite dall’introduzione di una nuova IA che aiuterà gli utenti durante le riunioni virtuali. Il Microsoft Copilot, questo il nome dell’IA, aiuterà tutti i partecipanti a essere maggiormente coinvolti.

Nel dettaglio, l’intelligenza artificiale potrà prendere degli appunti sui temi trattati nel corso della video-conferenza. Oltre a ciò alla fine di ogni riunione potrà creare dei riassunti e condividerli con tutti i partecipanti. Insomma, Teams sta per subire una piccola rivoluzione e sicuramente ciò aumenterà i feedback positivi da parte degli utenti.