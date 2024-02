Microsoft fa un regalo a tutti gli utenti Windows: arriva finalmente upscaling per tutte le app

Microsoft ha appena fatto un regalo ai tanti utenti di Windows. È arrivata una funzione adatta per tutte le app: ecco di cosa si tratta.

L’azienda di Redmond è sempre al lavoro per regalare agli utenti di tutto il mondo delle nuove soluzioni. In questo caso si segnala l’arrivo dell’upscaling per tutte le app, un cambiamento che permetterà agli utenti di agire in modo del tutto nuovo durante la propria esperienza.

Microsoft è al lavoro per implementare la Super Resolution nelle applicazioni Windows, seguendo il grande successo della tecnologia all’interno dell’universo videoludico. Questa innovazione, precedentemente limitata ai videogiochi, potrebbe fornire un miglioramento prestazionale e visivo di tutte le app all’interno del sistema dell’azienda.

La novità su cui sta lavorando l’azienda americana non è affatto da sottovalutare, ma fa sorgere degli interrogativi in merito a quali utenti potrebbero effettivamente beneficiare dell’upscaling sulle app di Windows.

Microsoft lavora alla Super Resolution per le app di Windows: come funzionerà

La tecnologia di Super Resolution ha messo in campo un’autentica rivoluzione nel settore dei videogiochi, donando ai gamer la possibilità di migliorare le prestazioni mettendo da parte la qualità visiva. In molti giochi infatti c’è proprio un opzione che fa impostare il titolo di riferimento sulla grafica o sulle prestazioni. Questo sviluppo ha fornito agli sviluppatori l’opportunità di creare giochi più avanzati, utilizzando al meglio il ray tracing.

L’implementazione della Super Resolution nelle app Windows si è evidenziata nella build insider di Windows 11 24H2. Tale funzione, nascosta all’interno delle opzioni di sistema, consentirà agli utenti di abilitare la tecnologia automaticamente per le app o utilizzarla solo per alcune.

Se si ha qualche applicazione dove le prestazioni non sono quelle sperate, ma la problematica non induce ad un cambio di computer, allora questa novità può essere sicuramente un’ottima notizia. Dall’altra parte, con ogni probabilità, questo importante cambiamento potrebbe non variare l’esperienza di molti utenti. Ad ogni modo, per capire bene l’accoglienza sulla Super Resolution bisognerà attendere l’arrivo definitivo, così da comprendere al meglio quali saranno i vantaggi che fornirà all’utente questa tecnologia.

Insomma, per molti utenti Microsoft ha fatto un vero e proprio regalo che potrà essere utilizzato in qualsiasi momento. Il mondo dei videogiochi questa volta ha lasciato una traccia che, ad oggi, Microsoft ha subito seguito e potrebbe non essere la sola nei prossimi mesi.