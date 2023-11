Microsoft sta per distrugge Playstation, è la prima volta nella storia: numeri pazzeschi

La lunga rincorsa di Microsoft su Sony in ambito gaming è finita: i dati parlano chiaro, presto l’azienda americana straccerà la concorrente.

Il 15 novembre 2001, ad un anno circa di distanza dall’uscita sul mercato di PS2, Microsoft fa uscire la sua prima console da gaming, l’ormai iconica Xbox. L’obiettivo del colosso tech era chiaro, conquistare il dominio del mercato videoludico anche in ambito console, cosa che ormai da qualche anno aveva già in quello PC grazie al sistema operativo Windows (tutt’oggi il migliore nonché il punto di riferimento per il gaming su computer).

Un obiettivo ambizioso, per il quale Microsoft ha sempre speso somme ingenti e che sembrava quasi raggiunto una generazione dopo, quando Xbox 360 vendeva il doppio di PS3. La seconda metà della settima generazione, però, vide un netto recupero di Sony, al punto che alla fine PS3 vendette più della rivale, anche se di pochi milioni di unità.

Durante l’ottava generazione di console (quella di PS4 e Xbox One) è stato chiaro a tutti che Microsoft non avrebbe mai potuto scalfire la leadership di Sony nel settore seguendo le sue orme. Gli studi interni di Playstation erano troppo superiori a quelli Xbox, inoltre la capacità dell’azienda nipponica nello stringere partnership proficue e produrre IP di terze parti capaci di avere un impatto enorme sul mercato era evidentemente maggiore.

Microsoft sta per superare i guadagni di Sony in ambito videoludico: i dati parlano chiaro

Così, prima ancora della fine della scorsa generazione di console, Microsoft ha messo in atto un piano ambizioso: scardinare il sistema console selling, per sostituirlo con il mercato dei servizi. A tale scopo è nato l’Xbox Game Pass e a tale scopo sono servite tutte le acquisizioni fatte dal colosso di Redmond negli ultimi 4 anni.

Inizialmente Microsoft ha rimpolpato la sua squadra di team interni allo scopo di avere più sviluppatori e produrre più giochi della concorrenza. Tuttavia è apparso immediatamente chiaro che prima di poter entrare a regime e ottenere questo risultato sarebbe servito troppo tempo. Dunque si è passati alla fase due: l’acquisto di interi gruppi.

Le acquisizioni di Zenimax e Activision/Blizzard non sono un duro colpo alla concorrenza solo perché tolgono Ip di peso, ma anche perché i brand in possesso di queste due enormi aziende – The Elder Scroll, Call of Duty, Warcraft e Diablo solo per citare i brand maggiori – sono in grado di generare profitto per Microsoft sin da subito.

Proprio grazie ai profitti di Activision/Blizzard, quelli di Microsoft nel terzo trimestre del 2023 sono cresciuti sino ad avvicinare quelli di Sony. Sebbene l’azienda nipponica complessivamente si trovi ancora al secondo posto per profitti nel mercato videoludico mentre Microsoft è ancora al quarto dietro anche ad Apple, se si considera solo il primo trimestre del 2023 ci si rende conto di come i profitti congiunti di Microsoft e Activision siano stati superiori a quelli di Sony.

Stando ai report degli analisti, il gruppo Xbox chiuderà il 2023 con un profitto totale 186 miliardi di dollari, una cifra molto vicina a quella della divisione Playstation di Sony. Tuttavia le previsioni per i prossimi anni sono decisamente più rosee per Microsoft, con un incremento dei profitti sino a 206 miliardi entro il 2026 che gli permetterà di superare e distanziare Sony.

Insomma la lunga rincorsa durata 22 anni di Xbox su Playstation è stata finalmente conclusa ed è probabile che già nel 2024, per la prima volta nella storia, Microsoft ottenga più profitti di Sony nel mercato videoludico.