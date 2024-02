Microsoft sta perdendo la leadership? Non solo Mac OS e Linux, adesso un’altra big tech sfida Windows

Da tempo Microsoft sta rischiando di perdere la propria leadership. Eppure adesso spunta una nuova concorrente: non solo MacOS e Linux.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere come Microsoft sia diventato un leader nel settore dei sistemi operativi con il suo Windows. Sin dalla sua creazione Windows si è distinto per la sua interfaccia utente intuitiva ed user-friendly, che ha reso l’utilizzo del computer più accessibile anche per gli utenti meno esperti. Il sistema operativo ha introdotto concetti come finestre, icone e mouse che sono diventati standard nell’interazione con i computer. Nel corso degli anni, però, il colosso ha visto la nascita di numerosi concorrenti.

Ad oggi infatti non esistono solamente dei dispositivi che girano con Windows. Sono sempre di più infatti i device che girano con Linux oppure con l’ormai famosissimo MACos. Infatti proprio questo sistema operativo è quello che rende così potenti ed ambiti i laptop della Apple.

Ad oggi però il mondo della tecnologia è in continua evoluzione. Specialmente i colossi cinesi sembrano pronti a tutto per sviluppare il proprio sistema operativo. In queste ore sta facendo scalpore la decisione di un noto marchio di lanciare un nuovo concorrente per Windows.

Microsoft, a breve Windows avrà un nuovo concorrente: di chi si tratta

Tra i marchi del mondo tech più noti troviamo senza ombra di dubbio Lenovo, che ha recentemente annunciato i propri piani per sviluppare un sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale. Questo potrebbe essere un nuovo concorrente per Windows, con l’ufficialità che è giunta dopo l’annuncio fatto dal vice presidente esecutivo dell’azienda, Liu Jun. Il tycoon ha indicato che il nuovo sistema operativo potrebbe funzionare su PC e dispositivi personali, con un focus sull’integrazione dell’IA.

Secondo le ultime dichiarazioni di Jun, il nuovo sistema operativo di Lenovo dovrebbe debuttare nella prima metà del 2024 e sarà parte integrante dell’ecosistema di AI PC inaugurato da Intel con il lancio dei processori Meteor Lake. Inoltre sempre l’azienda sta lavorando su terminali intelligenti che integreranno l’intelligenza artificiale, ampliando così le possibilità di accesso a questa tecnologia. Seppur questa decisione può apparire insolita, in realtà Lenovo ha un obiettivo ben preciso entrando a gamba tesa in questo mercato.

Sono diversi i contesti in cui il pubblico potrebbe essere interessato al nuovo sistema operativo di Lenovo. Ad esempio tutti coloro che non possono installare Windows 11 sui propri PC, potrebbero trovare una valida ed innovativa alternativa.

Inoltre il sistema operativo di Lenovo potrebbe essere una scelta da prendere in considerazione, insieme ad altre opzioni come Linux o ChromeOS. Al momento mancano ancora delle informazioni approfondite su questo progetto, quel che è certo è che potrebbe concretizzarsi nel corso dell’anno.