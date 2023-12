Mixa le canzoni in modo facile e veloce: così separi in un solo clic la voce dalla musica

Se volete mixare le canzoni in maniera ancor più facile, provate questo trucco per separare in un clic la voce dalla musica.

Anche il mondo della musica negli ultimi anni si è dovuto adattare alle tendenze del settore tech. Con strumenti sempre più avanzati che danno modo a produttori e artisti di poter sfruttare ogni singolo vantaggio a proprio favore. Così da creare nuove canzoni anche in poche ore, senza la necessità di avere strumenti in studio o microfoni di ultima generazione per catturare l’audio.

Ma non solo, perché oggi grazie all’ausilio dell’Intelligenza Artificiale è possibile andare anche oltre. E non parliamo di quei programmi che sintetizzano le voci dei cantanti più famosi e danno vita a progetti ancora “artigianali”. Ma di un tool pazzesco e che è perfetto per farvi mixare le vostre canzoni preferite. Sfruttandolo da ora, potrete separare con un solo clic la voce dalla musica.

Separare la voce dalla musica: lo strumento perfetto per mixare le canzoni

Vi è mai capitato di voler separare la voce da una base musicale per poterla riutilizzare come meglio credete. Se siete un minimo appassionati di mixaggio, sicuramente già sapete che esistono diversi strumenti che vi permettono di fare ciò. Ma alle volte sono piuttosto avanzati e complicati da utilizzare. In particolare per chi è ancora alle prime armi o non lo ha mai fatto prima.

E se vi dicessimo che c’è un sito che può semplificarvi la vita? Si chiama vocalremover.org ed è tutto ciò che state cercando. Grazie all’ausilio dell’IA, il portale in questione vi permette in ogni momento di separare in un’unica traccia audio la voce del cantante e la base musicale. In modo da poter decidere per esempio di cambiare la base e reinventare un grande classico, oppure di tenere solo la musica senza la voce.

Vi basta accedere al sito in questione e, come potrete notare, nella schermata principale c’è un tasto dedicato all’upload del file audio. Dopo averlo selezionato dal vostro PC, in qualche secondo avrete davanti una seconda finestra con le due tracce separate perfettamente. E potete fare una prova, riproducendone solo una delle due, poi accavallandole e così via. Se siete soddisfatti del risultato, procedete col download ed il gioco è fatto. Avrete sia la voce isolata che la base a vostra disposizione, da sfruttare come volete per mixare.