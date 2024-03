Nasce l’Oracolo Musicale di Spotify, l’hai mai provato?

La piattaforma Spotify si evolve e regala agli utenti una nuova esperienza d’uso, ma qui in Italia è ancora poco conosciuta.

Complice il fatto che la funzionalità è un po’ nascosta, in molti non sanno ancora cosa sia “Oracolo Musicale”. Si tratta di una nuova feature disponibile per gli utenti, ed è davvero intrigante e divertente.

Infatti grazie a questa funzionalità Spotify regala “perle di saggezza” ma soprattutto musica, a chi gli fa domande di tipo esistenziale. Ecco come funziona.

Hai mai provato Oracolo Musicale di Spotify? La novità del momento sul tuo cellulare o tablet

Spotify è una nota piattaforma attiva dal 2006 che nel corso degli anni ha offerto vari servizi ai suoi utenti: musica, playlist, ma anche audiolibri, sebbene non in tutto il mondo.

Oggi si aggiorna e offre un’interessante novità, un gioco molto divertente che tutti possono fare dal proprio dispositivo.

L’ultima funzionalità che può davvero essere divertente, è l’Oracolo Musicale, ovvero la possibilità da parte degli utenti di fare domande e ricevere risposte dalla piattaforma. Le domande possono riguardare tanti argomenti, che riguardano i misteri della vita, il futuro, e anche le abitudini quotidiane.

Chi desidera giocare subito può collegarsi a spotify.com/songpsychic dal proprio smartphone o tablet. L’app di Spotify offrirà il suo servizio di oracolo Musicale. L’utente può scegliere tra una serie di argomenti, e tra alcune domande preimpostate, come ad esempio “cosa potrei mangiare oggi?” oppure “devo andare a quell’appuntamento oppure no?” e una volta inviata la domanda l’Oracolo risponde con una canzone che sarà in grado di dare la risposta perfetta.

Naturalmente, si tratta di un gioco all’insegna della leggerezza e dell’ironia, e Spotify non desidera certo intervenire nelle dinamiche della vita delle persone. Però c’è anche da dire che grazie a questo gioco e a un recente report divulgato proprio dalla piattaforma emerge una situazione interessante.

Le persone, a livello globale, “hanno creato quasi 250.000 playlist legate alla sensitività” afferma Spotify, perché avevano bisogno di risposte profonde, legate ai misteri del Cosmo e della personalità. Infatti tra i brani più gettonati troviamo “Cosmic Love” di Florence + The Machine, “Stargirl Interlude” di The Weeknd e Lana Del Rey” e “Rhiannon” dei Fleetwood Mac.

Non resta allora che provare anche questa novità e godere di una forma di intrattenimento diversa dal solito.