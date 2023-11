Natale si avvicina: questi sono i migliori tablet da regalare ad uno studente, caratteristiche e prezzi

Avete deciso di regalare un tablet per Natale? Questi sono i migliori in assoluto per uno studente: ecco prezzi e caratteristiche.

Con Halloween che è ormai alle spalle, il periodo natalizio è sempre più alle porte. Tanto che c’è già chi sta iniziando a pianificare i primi regali da fare ad amici, parenti e al proprio partner. E alle volte, la scelta può essere più complicata del previsto. Soprattutto se si hanno tante persone nella lista e il budget è risicato.

Lavorando in anticipo, però, si possono trovare promozioni pensate ad hoc e che vi permetteranno di fare bella figura senza dover prosciugare il portafogli. Come rivelato da diversi studi, sempre più persone decidono di affidarsi al settore tech per fare i regali natalizi. Se nella vostra lista c’è anche uno studente, allora dovete assolutamente valutare la possibilità di comprare un tablet.

Ce ne sono di diversi pensati per lo studio che sono perfetti e che costano pochissimo. Vi elenchiamo ora alcune varianti che fanno del rapporto qualità prezzo la loro caratteristica migliore. Esistono alcuni modelli di tablet che vi risolveranno un grosso grattacapo se non sapete cosa regalare ad uno studente per Natale.

Tablet da regalare ad uno studente a Natale: questi sono i migliori

Stiamo parlando di varianti che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e sono pensati proprio per lo studio, unendo specifiche tecniche di livello con programmi perfetti per poter prendere appunti, seguire lezioni online e via dicendo. Senza dover spendere un capitale.

Partiamo dall’iPad 10.2, lanciato nel 2021 ma che ancora oggi è tra i più completi e potenti in assoluto, grazie al display retina, alla fotocamera da 12 Megapixel e al supporto per la Apple Pencil. Lo trovate in vendita a soli 329 euro su Amazon e MediaWorld, con la possibilità di rateizzare il costo finale.

Se invece volete affidarvi a Microsoft, vi consigliamo il Surface Go 3. Questo device vanta un pannello da 10.5 pollici per seguire lezioni online e prendere appunti in totale facilità. Anche grazie alla webcam da 1080p e il doppio microfono per la DaD. Il costo? 428,99 euro sul Microsoft Store e 430 su Amazon.

Lato Xiaomi, c’è il Pad 6 che sta vantando sempre più consumatori. E ve lo consigliamo soprattutto se la persona a cui volete regalarlo ha già uno smartphone dello stesso marchio, così da poter godere di un multitasking super funzionale.

Anche in questo caso c’è una penna intelligente, ossia la Smart Pen per prendere appunti e fare disegni. Su Amazon lo trovate oggi in offerta a 387 euro, approfittatene subito e azzeccherete il giusto regalo di Natale.