Navigare più veloce con Google Chrome: 7 estensioni indispensabili sia per lavoro che svago

Che si tratti di lavoro o svago, il web è diventato un alleato insostituibile nella vita di tutti i giorni. E per quanto possa essere veloce, un browser ha bisogni di estensioni per performare al meglio.

Google Chrome è diventato negli ultimi anni il browser per eccellenza: molto più veloce e versatile di qualunque altro browser, grazie anche alle tante innovazioni che Google ha apportato ai suoi sistemi informatici ed alle applicazioni dedicate ai suoi clienti. Ma anche nel più ideale dei mondi, qualcosa che manca ci deve essere, perché la perfezione non esiste nemmeno quando parliamo di Google.

Per fortuna, per rendere Google Chrome più veloce e più performante, sono arrivate (oltre a quelle già esistenti) una serie di 7 estensioni, con altrettante funzionalità, che aiuteranno gli utenti a usufruire delle varie aree di lavoro di Google Chrome più necessarie alle necessità del momento.

In particolare, queste sono le 7 estensioni che in particolare in questo momento sono le più in hype per velocizzare e implementare le funzionalità del browser web Google Chrome. Key Jump Keyboard Navigation: tastiera rapida; Vimium: Google Chrome veloce; Yet Another Drag and Go FIX; CrxMouse Chrome™ Gestures; Quick Tabs: la ricerca rapida delle schede; Text Mode: la navigazione in modalità testo.

Lavorare meglio sul web con le scelte veloci da tastiera

Sebbene c’è chi ancora preferisce lavorare con il mouse e il suo puntatore, ci sono anche persone per cui le estensioni dei browser sono assolutamente utili e fondamentali, perché consentono di operare sul browser con delle scorciatoie da tastiera che permettono di non staccare le mani dai tasti e utilizzare le combinazioni coi tasti funzione.

La prima estensione citata, la Key Jump Keyboard Navigation, è una nuova estensione per Chrome che permette di aprire le pagine web tramite i numeri chiave corrispondenti ai loro collegamenti ipertestuali. si parla dunque della possibilità di andare a qualunque pagina associata solo usando i numeri.

Per chi si trova a distrarsi facilmente con i link che vengono inseriti a profusione nelle pagine web c’è poi l’estensione Text Mode, che elimina dalle pagine ogni tipo di collegamento ipertestuale e la riduce in bianco e nero, rendendo la navigazione più veloce e di conseguenza aumentando la produttività per via dell’eliminazione di tante distrazioni da parte del web. Tutte queste estensioni sono gratuite, semplici e pratiche, e velocizzano il browser con tasti di scelta rapida che possono essere anche personalizzate.