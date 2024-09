Navigazione sicura sul web, la modalità in incognito non basta: c’è solo un modo per essere protetti

Vuoi proteggerti dai rischi della rete? La modalità in incognito non basta, ecco il modo per ottenere la massima protezione.

Quando si tratta di navigazione online, uno delle prerogative riguarda la protezione dei dati sensibili da sguardi indiscreti e cybercriminali. Ogni momento trascorso in rete, segna inevitabilmente il nostro passaggio: la cronologia dei siti visitati e delle ricerche effettuate, gli acquisti e le password create possono trasformarsi in facili bersagli.

I dati personali raccolti online, possono essere utilizzati da malintenzionati per commettere frodi o per assumere un’altra identità. In questo caso, è bene non sottovalutare l’importanza di creare password sicure, da modificare periodicamente su tutte le piattaforme in uso.

Inoltre, prima di fornire i propri dati su un sito web o su applicazioni di terze parti, è fondamentale leggere con attenzione le politiche sulla privacy promesse dal portale online in questione, in modo tale da capire anticipatamente come verranno utilizzati i dati richiesti.

Navigazione sicura: la modalità in incognito non basta

Molti utenti credono che attivare la modalità in incognito del proprio browser, possa proteggere dall’eventuale attacco di hacker o cybercriminali. In realtà, questa funzione presenta dei limiti: la modalità in incognito impedisce al browser di salvare la cronologia delle ricerche, ma non rende invisibile l’attività online dell’utente. Il provider di servizi internet, infatti, può ancora tracciare i siti che visiti, recuperando le informazioni più sensibili.

In questa situazione, installare e utilizzare una VPN risulta essere uno dei modi più efficaci per proteggere i propri dati sul web. Acronimo di Virtual Provate Network, le VPN permettono di crittografare il traffico dati, nascondendo l’indirizzo IP da eventuali cybercriminali. In questo modo, risulterà molto più difficile tracciare l’attività online dell’utente e i dati utilizzati sui siti web.

Utilizzare una VPN è fondamentale soprattutto se connessi ad una rete Wi-Fi pubblica, in cui la sicurezza della navigazione può venire meno, portando alla conseguente intercettazione dei dati personali. La VPN attiva crea un tunnel sicuro, proteggendo la navigazione dell’utente con qualsiasi rete internet. Online è possibile scaricare diverse tipologie di VPN, tra cui alcune gratuite e altre disponibili con un abbonamento da sottoscrivere. In ogni caso, acquistare una buona VPN rappresenta uno dei migliori investimenti per effettuare al meglio e in assoluta sicurezza il proprio lavoro online.