Netflix, la sezione che tutti gli abbonati hanno a disposizione ma pochi usano: di che si tratta e perché approfittarne

Tutti gli abbonati hanno a disposizione una sezione su Netflix che in pochi usano. Ecco di che cosa si tratta e perché approfittarne subito: tutte le informazioni.

Il gigante dell’intrattenimento streaming è uno dei servizi più scaricati al mondo. Gli utenti però non sanno che c’è una sezione che poche persone conoscono e utilizzano, eppure può essere funzionale.

Netflix è una piattaforma streaming che offre agli abbonati un catalogo pieno di film, serie tv, documentari, documentari di ogni genere, compresi nuovi contenuti tra cui le produzioni dell’azienda stessa. Abbonarsi all’app significa avere accesso illimitato a tutti i contenuti video on-demand e vederli in qualsiasi momento in cui si voglia.

Per chi ha intenzione di abbonarsi ha diversi modi per farlo e diversi pacchetti da scegliere. Tra le tante sezioni presenti nella piattaforma, in pochi conoscono la funzione per trovare e installare i giochi che potrebbe dare una nuova esperienza agli utenti della società statunitense.

Netflix, come trovare e installare i giochi

Sono già diversi anni che la piattaforma di streaming punta sui giochi mobile per attirare nuovi abbonati. È il primo tentativo di diversificare la propria offerta con contenuti per tutti i tipi di pubblico e soprattutto con giochi senza pretese. Netflix intende imporsi come un nuovo player nel campo dei videogiochi, ma prima farlo come una app versatile.

Ovviamente, per usufruire della sezione, bisogna avere un abbonamento attivo a Netflix e possedere uno smartphone o un tablet con sistema operativo compatibile per giocare. Per giocare inoltre bisogna installare il gioco sul cellulare o qualsiasi altro dispositivo che si voglia usare, per questo motivo la connessione Internet è fondamentale affinché il gioco possa essere installato.

Tutto quello che poi bisogna fare è avviare l’applicazione e verrà visualizzata una nuova sezione Giochi da poter sfruttare tranquillamente. Poi bisogna scegliere il gioco che si desidera fare, cliccare su di esso così l’app indirizzerà gli utenti al Google Play Store. I giochi sono accessibili da tutti i profili dello stesso account ed è possibile giocare su più dispositivi mobili.

Il gioco da installare deve essere compatibile con il dispositivo il quale deve avere un sistema operativo Android 8.0 o versioni successive, così come per iPhone, iPad, iPod Touch devono avere un sistema operativo iOS 15 o versioni successive a questo. Per avere il gioco installato è fondamentale accertarsi che si abbia uno spazio sufficiente di archiviazione sul dispositivo.