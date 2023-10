Netflix, le 20 migliori serie storiche della piattaforma: i titoli da non perdere

La top 20 delle serie storiche che hanno riscosso più successo Netflix: tante conferme ma altrettante sorprese. Tutti i titoli.

La serie più bella è quella che verrà. Su questo non ci sono dubbi. Ciò che ieri erano i telefilm iconici degli meravigliosi anno ’80 e ’90 oggi sono le serie TV sulle varie piattaforme streaming. Netflix sarà pure stata sorpassata da Disney Plus, ma non c’è dubbio che ha rivoluzionato il mondo televisivo con qualcosa di unico.

Basti pensare alla Cattedrale del Mare del 2018, una serie televisiva spagnola basata sull’omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones. O a Traitors dell’anno successivo: dalla Spagna all’Inghilterra, nella Londra della seconda guerra mondiale, grazie a Netflix il passo è stato breve. Nella top 20 di Netflix ci è finito l’interessantissimo Marco Polo e il suo biennio magico 2014-16: con tanto di location meravigliosa, come solo Venezia sa offrire, anche se ambientato in un contesto storico del 1217.

A proposito di biennio, come non ricordare le due stagioni di Knightfall e il sempre affascinante mondo dei cavalieri templari, di Filippo IV di Francia e di un XIV da sempre oggetto di una trasposizione temporale che ai oggi giorni incuriosisce per i tanti misteri. Un po’ come i Barbari e una serie tutt’ora in corso, o I banditi di Jan del 2019, una serie targata Netflix da dieci episodi, ambientata in Belgio nel XVIII secolo. L’iconica Principessa Sissi su Netflix è diventata L’Imperatrice (2022), la tragedia avvenuta a Parigi nel 1897 è stata l’occasione per una serie denominata Destini in fiamme. Gli ultimi zar e The Spy (2019) aprono le porte alla top ten.

Netflix, quanti ricordi! And The Winner is…

Anche il calcio è finito tra le braccia di Netflix, con The English Game. Che ripercorse nell’anno dello scoppio della pandemia da Coronavirus, le origini dello sport più popolare al mondo. Glòria è la prima serie tv Netflix di produzione portoghese, uscita nel 2021. Le combattenti, in uscita quest’anno, una bomba con i suoi otto episodi da cinquanta minuti, circa.

Con Defetead del 2022 si passa dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale, in una Berlino ancora con l’odioso muro e tante storie che s’intrecciano e s’intersecano da separati in casa. C’è chi sta vivendo un passato molto trapassato remoto con il sequel di Vikings. O la docu-serie sull’Impero Ottomano. Il super triennio e i trenta episodi di Versailles per poco non finiscono sul podio.

Peaky Blinders più che una serie, è stata una specie di soap opera: ha tenuto incollati a Netflix tanti utenti per nove lunghi anni, dal 2013 al 2022. Difficilmente il sequel di Valhalla riuscì a emulare le orme di un Vikings dalle settebellezze (tante le stagioni), ma il top del top di Netflix è e non poteva essere che la serie tv che ripercorre l’intero regno della regina Elisabetta II: Sette Golden Globe e otto Premi Emmy, non l’avete vista? È attualmente in corso, su Netflix. Of course.