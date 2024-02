Nintendo Switch 2, arriva la conferma: uscirà nel 2024! Tutte le caratteristiche della nuova console

Meglio tardi che mai, finalmente la conferma dell’imminente uscita in questo 2024 della Nintendo Switch 2.

2016, l’anno del nuntio vobis che cambiò la storia di un determinato segmento di mercato del gaming: Nintendo rivela tutto sulla prima console ibrida (un po’ classica un po’ portatile con il suo supporto basato su cartuccia elettronica) quella che sarebbe diventata un’iconica Switch, arrivata sul mercato in Giappone, Europa e America del Nord il 3 marzo 2017. Da quel giorno nulla è come prima.

Chiedetelo ai genitori se non vi fidate dei numeri. Nel corso di questi anni la Nintendo Switch è diventata la prima console che chiedono i figli: ha un costo relativamente contenuto, si può rivendere senza problema, accompagna la crescita di un bambino (o bambina) fino all’adolescenza, quando – amici permettendo – chiederanno una Playstation, ammesso e non concesso che si trovi.

Sono passati quasi sette anni dal rilascio dello Switch originale e due dal lancio del modello OLED. Dire che i fan di Nintendo siano pronti per una nuova console è un eufemismo, ma finalmente l’attesa è finita, il flusso costante di voci che circondano sulla Switch 2, ammesso che si chiami così, lascia presagire che finalmente il 2024 sarà l’anno della tanto attesa nuova console del colosso giapponese, specializzato nella produzione di videogiochi e console, una delle più grandi aziende del Sol Levante. E non solo.

Nintendo Switch 2, design fedele alla tradizione. Ma le novità ci sono, lato hardware. E non solo

Il concept della Nintendo Switch 2 sembra essere incastonato in un aggiornamento della console esistente piuttosto che in un radicale cambiamento. La terza console più venduta di tutti i tempi, (dopo PlayStation 2 e Nintendo DS) resterà così, dunque, fedele alla tradizione. E le novità?

Secondo la Reuters la nuova console di Nintendo monterà un hardware customizzato ancora made in NVIDIA, quasi a suggellare il rinnovo di una partnership già avviata con Nintendo, visto la Switch include già il chip Tegra X1 di Nvidia, che ovviamente potrebbe subire un aggiornamento consistente pensando che sono quasi sette anni che non esce l’erede di una delle console più vendute a livello globale.

L’ipotesi che va per la maggiore è data da una continua fuga di notizie. Il comunicato di Altec Lansing e il leaker SoldierDelta si focalizzano sul secondo semestre del 2024, GameShark AI ha azzardato settembre, per altri sarà novembre. La frequenza di aggiornamento da 60Hz a 120Hz è per il momento un mix di speranza e probabilità. Prezzo? Dipende. Se la Nintendo Switch 2 riceverà un aggiornamento del display OLED e miglioramenti alle specifiche interne, si potrebbe pagare un centinaio di euro rispetto all’attuale console. Se invece la Nintendo Switch 2 verrà lanciata con un pannello LCD da 8 pollici, il discorso cambierebbe.