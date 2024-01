Nintendo Switch 2, dal Giappone arriva la conferma: ecco quando esce la nuova console

Sta per arrivare la Nintendo Switch 2? Ci sono alcune conferme dal Giappone, ecco quando potrebbe uscire la nuova console.

Tra le console top di gamma ad oggi presenti sul mercato, non si può non menzionare la Nintendo Switch. Si tratta di una valida alternativa alla PS5 e alla Xbox Series X|S che punta tutto sulle sue esclusive, con brand come Super Mario, Pokémon e Zelda che hanno fatto la storia del settore e continuano a registrare numeri da capogiro ogni anno, oltre alla sua comodità d’utilizzo, con uno schermo e due controller per poter giocare dove si vuole.

Ora però, a diversi anni di distanza dal lancio della periferica, si stanno rincorrendo voci e speranze dei gamer per l’arrivo sul mercato della Nintendo Switch 2. Dopo mesi di nulla e un silenzio quasi totale, nei giorni scorsi è arrivata una possibile conferma dal Giappone che ha mandato in estasi i milioni di fan in attesa.

Nintendo Switch 2, la conferma dal Giappone che fa ben sperare

La Nintendo Switch 2 si farà, anche se non è ancora dato sapere quando. Nintendo in questo senso sta mantenendo il massimo riserbo, con pochissime voci e rumors emersi negli anni che hanno fatto venire più di un dubbio ai fan del brand da tempo in attesa di scoprire cosa ne sarà della console di nuova generazione.

Ora però dal Giappone è spuntata una voce pazzesca e che ha subito scatenato l’entusiasmo dei gamer. Il rivenditore Mecche-Japan ha infatti messo disponibile in preorder la Nintendo Switch 2. Un possibile indizio su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi? Le ipotesi sono molte, considerando che stiamo parlando di una nota catena di vendita dei giochi di importazione. C’è chi pensa che l’azienda abbia avuto soffiate da Nintendo e che dunque presto avremo annunci o notizie ufficiali in merito.

Ma in realtà, molti hanno dovuto frenare gli entusiasmi. La pagina è stata infatti rimossa, e dunque potrebbe essersi trattato di un errore. Ora non è più possibile aggiungere al carrello la Nintendo Switch 2, in quanto esce il messaggio d’errore Out of Stock, nonostante non ci siano effettivamente pezzi da poter vendere. Staremo a vedere se questo errore può comunque indicare un possibile progetto in fase avanzato di sviluppo o se più semplicemente sia stata una pazza giornata negli uffici di Mecche-Japan a far impazzire i fan Nintendo di tutto il mondo per qualche ora.