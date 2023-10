Nintendo Switch 2, indiscrezione clamorosa: prezzo e data d’uscita

Nintendo Switch 2 vicina all’uscita? Arrivano i rumors sul prezzo e sulla data di lancio, la console è attesissima da tanti videogiocatori.

A distanza di sei anni dal lancio ufficiale sul mercato, la Nintendo Switch continua ad essere ancora la console di punta della casa di Mario e questo perché, a conti fatti, è anche quella di maggior successo mai prodotta dall’azienda nipponica. La sua versatilità, nonché la qualità della tecnologia e anche dei titoli realizzati, rendono la Switch una console davvero amatissima.

Nonostante questo, comunque, prima o poi sarà tempo anche per Nintendo di lanciare (come ormai fatto da diverso tempo da Sony e Microsoft) una nuova console next-gen, in grado di tenere il passo sia della Playstation 5 che dell’Xbox Series S/X; sempre più titoli vengono ormai realizzati per next-gen e Nintendo, con le sue console, non ha nessuna intenzione di rimanere indietro.

Da tempo si vocifera del lavoro dell’azienda su una nuova console, chiamata Nintendo Switch 2, ma al momento non arrivano notizie ufficiali; al contrario, i rumors dilagano e nuove voci parlano addirittura di data d’uscita e prezzo di lancio per questa attesissima console.

Nintendo Switch 2, trapelata online la data di lancio con tanto di prezzo? I rumors

I nuovi rumors sulla prossima console di casa Nintendo arrivano direttamente da Discord: nello specifico, sul canale dell’insider The Snitch un utente chiamato SoldierDelta avrebbe rivelato come, la Switch 2, sarebbe pronta ad essere lanciata dall’azienda nipponica nella seconda parte del 2024, in modo specifico a settembre 2024.

Un’indicazione precisa che avrebbe davvero del clamoroso se fosse davvero confermata: mancherebbe dunque meno di un anno, secondo i rumors, all’uscita di una console davvero attesa e tutto nel silenzio assoluto di Nintendo. Ovviamente, non c’è nulla di confermato e dunque va tutto preso con le pinze, ma una data di lancio così ravvicinata rappresenterebbe una vera e propria bomba all’interno del mondo videoludico.

Quanto al prezzo di lancio, pare che saranno disponibili due versioni: una solo per giochi in digitale e l’altra standard. La prima avrebbe il prezzo di circa 400 dollari, mentre la seconda leggermente più alto (449 dollari); anche qui, rimaniamo nel campo dei rumors. Ciò che resta certo, comunque, è che prima o poi Nintendo deciderà di lanciare una nuova console e chissà che, anche già entro la fine dell’anno, non possa fare il grande annuncio ufficiale.