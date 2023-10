Nintendo Switch: sono questi i titoli imperdibili che usciranno a novembre

Usciranno dei giochi fantastici per la Nintendo Switch, e saranno disponibili per novembre: scoprili tutti.

La Nintendo Switch rientra fra le console più usate che ci siano. Offre una serie di giochi differenti e molto apprezzati dalla community. Sono interessanti da giocare e i gameplay non deludono neanche un utente. I videogiocatori aspettavano con ansia il rilascio dei nuovi titoli, e per fortuna stanno per arrivare. Quali sono i nuovi giochi destinati a novembre?

Il primo gioco che uscirà è Star Ocean The Second Story R, il remake di Star Ocean The Second Story. Si tratta del secondo episodio della saga RPG Sci-Fi di Square, che uscì in origine nel 1998. Offre un nuovo stile grafico, con delle meccaniche del tutto nuove e che miglioreranno il combattimento. Cambierà anche la colonna sonora visto e considerato che sarà rimasterizzata. Il gioco non deluderà nessun utente e sarà disponibile il 2 novembre.

Poi è il turno di WarloWare Move It, con oltre 200 minigiochi diversi e uno stile grafico rinnovato da mozzare il fiato. Diversamente dagli altri giochi non presenta delle grandi rivoluzioni in termini di gameplay. Tuttavia è un’ottima raccolta di videogiochi affascinanti, che nonostante la breve durata sono molto interessanti. Sono perfetti da giocare nel tempo libero, quindi non lasciateveli sfuggire il 3 novembre.

Nintendo Switch, nuovi giochi in arrivo a novembre: le date di uscita

Un altro gioco che presto uscirà è Hogwarts Legacy. Anche se è in ritardo rispetto a tanti altri videogiochi, molti utenti aspettavano il suo lancio. Il gameplay e la grafica sono fantastici, mentre il comparto tecnico forse potrebbe subire dei cambiamenti. Comunque è ancora presto per parlarne in fin dei conti. Il gioco uscirà in via ufficiale il 14 novembre.

Arriviamo verso la fine con Super Mario RPG, un remake che ha lo scopo di migliorare il lineup classico di Super Nintendo. Si tratta di un videogioco acclamato da tutti quanti, e che ha posto le basi per tanti altri titoli. Non manca nemmeno Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, un gioco con grafica stile anime che tantissimi utenti stanno aspettando. Entrambi i titoli usciranno il 17 novembre.

Questi sono i giochi che dobbiamo aspettarci per la Nintendo Switch. Non vediamo l’ora di giocarli non appena saranno disponibili: attendiamo con pazienza. Nessuno di questi ci deluderà dato che sono ben fatti.