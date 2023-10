Non hai bisogno di un medico se non riesci a sentire bene i dialoghi su Netflix: è perché c’è attivata quest’opzione. Assurdo!

Non senti mai i dialoghi sui contenuti Netflix? Non stai diventando sordo, hai attivato un’opzione che te lo impedisce: ecco di che si tratta.

Nel campo dello streaming i competitor di Netflix sono proprio pochi! Di piattaforme ce ne sono tante, eppure rimane sempre tra le più amate e utilizzate in tutto il mondo. Tantissimi titoli esclusivi tra cui scegliere e anche produzione proprie davvero niente male, che coprono i gusti di larghe fette della popolazione: horror, fantasy, azione, commedia, drama, romantico…c’è tutto quello che si possa desiderare. Film e serie tv vecchi e nuovi e tante novità tutte da scoprire. Ma c’è un piccolo problema che molti utenti stanno riscontrando.

Immaginate di stare guardando la vostra serie preferite e vi rendete conto di non sentire nulla dei dialoghi. Alzate il volume del vostro computer, poi delle vostre cuffie, ma non cambia niente. Come fare? La soluzione non è disperarsi e rivolgersi al primo centro Amplifon della zona, ma disattivare un’opzione che non sapevate probabilmente nemmeno di avere attivato. Sapevate di che si tratta?

Disattiva subito questa opzione se non senti i dialoghi su Netflix: ecco di che stiamo parlando

Se siete assidui divoratori di serie tv e film su Netflix vi sarete accorti che, a volte, c’è una grande difficoltà a sentire i dialoghi del contenuto che stiamo guardando. Questo può succedere non perché stiamo andando verso l’inesorabile sordità, ma perché abbiamo attiva un’opzione che non dovrebbe esserci e che impedisce di usufruire dei contenuti streaming in serenità.

Questo accade quando il volume della musica di sottofondo è veramente troppo alto rispetto alle voci dei personaggi e capita molto spesso. Non è certo colpa della produzione del film o della serie tv che state guardando. Come fare a risolvere questo problema dunque?

Quasi sicuramente Netflix crede in automatico che tu abbia un impianto Surround 5.1 Un’opzione che può essere controllata e modifica nella maggior parte dei contenuti. Aprendo un episodio di una serie tv o un film e andando sull’icona delle impostazioni, cliccando su “altro”, troverete la possibilità di selezionare la lingua e l’audio. Togliete la dicitura “Audio 5.1.”, che è la responsabile dei vostri disagi. Vedrete che una volta fatto questo, potrete tornare a sentire tutto alla perfezione e a non credere di essere diventati sordi tutto insieme.