Non portare il tuo telefono in assistenza, se va lento ti bastano pochi secondi per farlo tornare come nuovo: risparmi un sacco di soldi

Stai per portare il tuo telefono in assistenza perché non funziona più? Aspetta a farlo, potresti avere già la soluzione a portata di mano. Risparmia grazie a questo metodo utile per rendere nuovamente funzionante il tuo telefono.

Il telefono lento è uno dei peggiori incubi di chi utilizza uno smartphone tutto il giorno. È vero, ci sono problemi più importanti nella vita e un po’ di lentezza potrebbe farti godere altri momenti piacevoli della giornata, ma è davvero logorante l’attesa del caricamento di una pagina web o dell’apertura di un’applicazione, soprattutto se ne hai bisogno in tempi brevi. Hai presente quelle giornate durante le quali vai di fretta e non hai nemmeno un secondo per te? Ecco, in questi momenti, un telefono lento potrebbe aumentare a dismisura il tuo livello di arrabbiatura.

Forse è meglio portare lo smartphone in assistenza. Questo è un pensiero comune, ma sappi che non è sempre conveniente far riparare il telefono, anche perché alcune operazioni costano tanti soldi e puoi effettuare da solo, in totale autonomia. Potresti risparmiare tempo e denaro, ti basterà seguire i nostri consigli e il tuo telefono tornerà a marciare come se fosse nuovo. Non ci credi? È tutto vero e tra qualche secondo te lo dimostreremo.

Telefono in assistenza? Prova prima questo metodo

Pensi che sia impossibile velocizzare il tuo telefono in pochi secondi? Non lo è, ma dovrai seguire attentamente tutte le nostre istruzioni, altrimenti sarà tutto inutile. Il trucchetto che stiamo per proporti è utilizzato spesso dagli esperti di tecnologia e di elettronica, soprattutto da coloro che non hanno voglia di perdere tempo e denaro con l’assistenza. Spesso, per riparare un telefono, ci vogliono diversi giorni, ma tu puoi risolvere questo problema in soli dieci secondi.

Se hai un telefono Samsung, sappi che esiste un codice segreto che ti permette di eliminare tutti i file inutili dalla memoria interna. Avere una memoria interna più libera vuol dire velocizzare a dismisura il proprio smartphone ed è proprio ciò che faremo oggi. Apri l’app ‘telefono’ e poi digita il codice *#9900#. A questo punto, si aprirà una nuova schermata contenente alcune voci. Dovrai selezionare la quarta dell’elenco per cancellare tutti i file inutili del tuo telefono.

Una volta effettuata questa operazione, il tuo smartphone si sarà liberato di tanti file in grado di rallentarlo e tornerà come nuovo. Conoscevi già questo trucchetto o lo hai appreso soltanto oggi?