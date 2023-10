Non serve il mouse: i due tasti che velocizzano il lavoro al pc, trucchetto furbissimo

Lo sapevi che si può utilizzare il PC senza bisogno di avere un mouse? Ecco le combinazioni di tasti utili per velocizzare tutto.

Sin dagli albori di Windows, primo sistema operativo a finestre che ha permesso di superare l’epoca Dos e di espandere la platea di utilizzatori del personal computer, c’è stata la possibilità di compiere diverse azioni senza la necessità di utilizzare il mouse. D’altronde questo strumento è stato inserito proprio con l’arrivo del sistema operativo a finestre, ma i primi sistemi operativi richiedevano comunque la conoscenza di alcuni comandi base per essere utilizzati in tutte le loro funzioni.

Sebbene oggi l’interfaccia utente di Windows sia intuitiva e utilizzabile interamente con l’utilizzo del cursore – o delle dita nel caso in cui utilizziate uno schermo touch – i comandi base da tastiera sono stati mantenuti e possono essere ancora utilizzati in caso di necessità o semplicemente per comodità e rapidità.

Probabilmente tutti gli utilizzatori di PC sanno che con la combinazione di tasti Alt + F4 si chiudono le finestre o i programmi e che con la combinazione Ctrl + Alt + Canc si accede al menu gestione attività, utile principalmente quando qualche programma sta impallando il PC e sembra che si sia giunti ad una situazione di stasi.

Tramite il menù di gestione delle attività, infatti, si può forzare la chiusura dei programmi e dunque interrompere quello che sta causando il blocco del Pc, oltre ovviamente ad avere accesso a tutti i processi in quel momento in esecuzione sul vostro computer.

Per utilizzare il PC non serve il mouse: ecco i comandi da tastiera che permettono di lavorare senza

Se siete curiosi di scoprire quali sono i comandi rapidi che permettono di navigare e lavorare su PC senza l’utilizzo di un mouse, vi basta andare sulla pagina Microsoft di supporto, nella quale c’è un elenco esaustivo di tutti i comandi da tastiera utili in varie occasioni, di seguito ve lo riportiamo:

Copia: CTRL+C

Taglia: CTRL+X

Incolla: CTRL+V

Ingrandisci finestra: F11o Windows tasto LOGO + freccia SU

Aprire la visualizzazione attività: Windows tasto LOGO + TAB

Visualizzare e nascondere il desktop: Windows tasto LOGO + D

Passare da un’app aperta a un’altra: ALT+TAB

Aprire il menu Collegamento rapido: Windows tasto LOGO + X

Blocco del PC: Tasto WINDOWS +L

A seconda dell’hardware, è possibile usare il tasto WINDOWS + PrtScn per scattare uno screenshot o usare Fn + Windows tasto LOGO + BARRA SPAZIATRICE.

Come potete vedere da soli nell’elenco fornito da Windows ci sono tutte le attività principali che si compiono su un PC, sia quando si naviga sia quando si lavora. Particolarmente utile può risultate l’utilizzo della combinazione Alt + Tab, che consente sin dagli albori del sistema operativo Microsoft (era già presente in Windows 3.1 ad inizio anni ’90) di passare rapidamente da una finestra all’altra senza staccare le mani dalla tastiera.