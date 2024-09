Non una ma ben due PS6: emergono le prime indiscrezioni sul prossimo gioiellino di Sony

Secondo una voce di corridoio Sony sarebbe al lavoro non più su una versione di PS& ma su due console. Questo il dettaglio.

La differenza sostanziale che passa tra Sony e Microsoft è il modo in cui le due società si approcciano ai propri utenti. Per Microsoft l’idea di avere più modelli contemporaneamente è la norma.

Questo perché la società cerca di ampliare la propria fetta di mercato con prezzi più bassi. Sony, da parte sua, cerca sempre di offrire invece un prodotto top di gamma, con un prezzo che riflette la qualità che gli utenti devono percepire e un modo di gestire gli affari che vagamente ricorda Apple. A sorpresa, però, secondo una indiscrezione, Sony sarebbe pronta a cambiare il modo in cui gestisce le uscite in occasione di PS6.

Sony vuole farci vedere doppio con PS6?

Da poco, da pochissimo, è stata annunciata la versione anniversario per il trentennale di PlayStation. Una PS5 PRO grigia com’era grigia la prima console Sony. Con i pulsanti colorati e una presa che è bardata come erano i vecchi sistemi di aggancio tra controller e console. Ma sempre di PS5 PRO si tratta. Le specifiche sono quindi identiche alla chiacchieratissima (costosissima) versione che è stata annunciata anche questa non troppo tempo fa.

Sony segue questa strategia da sempre. C’è stato solo un momento in cui possiamo dire di aver avuto diverse console contemporaneamente. Quando la società ha provato a dare al mondo anche una console portatile. E il fatto che sembrino esserci in sviluppo due SoC, con caratteristiche leggermente diverse, per qualcuno è proprio il segnale che Sony vuole uscire con PS6 ma vuole anche uscire con qualcosa che potremmo chiamare PS6 Portable. Del resto proprio la prima versione di PSP fu un successo sostanzioso. Questa è la teoria più accreditata.

La seconda teoria potrebbe essere ancora più vicina a quello che invece Microsoft fa già con Xbox. Il colosso giapponese potrebbe infatti stare costruendo due modelli diversi di PS6 per avere più presa sul mercato. In entrambi i casi, a meno di non sconfessare e scontentare a 360°, difficilmente vedremo targhette del prezzo in linea con quello che è il pensiero Microsoft.

Online la notizia dei due SoC ha ha scatenato le fantasie. Ma c’è da dire che la società potrebbe anche decidere di fare quello che fa di solito. Uscire quindi con una versione e poi, dopo aver consumato tutto l’hype possibile, uscire con una seconda versione. I due SoC potrebbero infatti semplicemente indicare la nuova dicotomia che sembra prevalere nel mercato delle console casalinghe: avere una versione con lettore di dischi e una versione completamente digital.

Perché accanto al trend delle console portatili, in cui Nintendo ancora domina, c’è anche la nuova consuetudine del gioco smaterializzato. Una consuetudine che piace meno delle console con cui si può giocare ovunque ma di cui va tenuto conto.