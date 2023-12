Novità Instagram 2024: sul pulsante ‘Crea’ troverai un’opzione che ti farà brillare gli occhi

Il 2024 per gli utenti di Instagram si aprirà con una novità che rivoluzionerà l’esperienza d’uso: l’opzione sarà presente sul tasto ‘Crea’.

Il team di sviluppo di casa Meta si è fortemente concentrato nell’ultimo periodo su Instagram portando sulla piattaforma nuove implementazioni in grado di rivoluzionare l’esperienza d’uso. In questa cornice si inserisce un’interessantissima opzione accessibile dal pulsante ‘Crea’.

Con il tempo Instagram è diventato un servizio in cui le foto sono accompagnate da altri tipi di contenuti. Le recenti funzioni introdotte hanno fornito agli utenti un ventaglio di opzioni davvero ragguardevole, che è aumentato con la possibilità di trasformare una fotografia in uno sticker grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

L’IA si sta sempre più diffondendo e le grandi aziende tech cercano di intercettare questo grande cambiamento, consentendo agli utenti di avere a disposizione delle soluzioni sempre nuove ed efficaci. Instagram lo ha fatto al momento con una funzione che utilizzerà al massimo l’IA Segment di Meta, così da portare sulla piattaforma dei contenuti diversi da quelli attualmente presenti.

Novità Instagram 2024: tutto sulla funzione che trasforma una foto in uno sticker

I creator presenti su Instagram possono trasformare in un adesivo le proprie immagini provenienti dalla galleria della fotocamera dello smartphone. Gli sticker potranno essere creati caricando gli scatti e i video dall’app Fotocamera oppure scegliendo tra i contenuti già presenti sulla piattaforma.

Il modello IA consentirà con un semplice tocco di “eliminare” dall’immagine qualsiasi oggetto ritenuto non idoneo. Dopo aver caricato un contenuto sul social di Meta basterà un solo gesto e tener premuto sul soggetto d’interesse affinché questo venga riconosciuto in maniera automatica dall’Intelligenza Artificiale.

Dopo il riconoscimento, l’IA si occuperà di ritagliare il soggetto dell’immagine e procedere alla creazione dello sticker. Quest’ultimo potrà essere utilizzato per decorare altri scatti o altri video oppure si potrà utilizzare l’adesivo in un Reel, in una Storia oppure in altri tipi di contenuti presenti sulla piattaforma. La funzione di Meta consente anche di ritoccare leggermente il soggetto andando a modificare i bordi in modo da avere un elemento di alta qualità.

Ad oggi la funzione è disponibile solo per pochi utenti e da dispositivo mobile. Gli sticker di Instagram saranno resi disponibili nel corso del 2024. Una volta implementati potranno essere utilizzati con la funzione ‘Crea’ della piattaforma social, la medesima con la quale è possibile creare quiz, countdown, sondaggi e altre tante funzioni.