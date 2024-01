Nuovi dettagli sull’atteso iPhone 16 e cosa cambierà rispetto ad iPhone 15: c’è delusione

Spuntano nuovi dettagli sul tanto atteso iPhone 16. Ecco che cosa cambierà rispetto ad iPhone 15: c’è delusione tra gli appassionati.

Sale di giorno in giorno l’attesa dei fan di Apple per il lancio dei nuovi iPhone 16. Mancano ancora diversi mesi, con l’evento di presentazione che molto probabilmente avrà luogo il prossimo settembre, ma non mancano le voci e i rumors. Come succede ogni anno d’altronde, con i leaker a lavoro per scovare possibili indizi che ci possano far avere in anteprima sotto mano le novità che verranno lanciate dall’OEM di Cupertino.

Proprio nei giorni scorsi, un noto analista ha saputo fornire con un rapporto i primissimi dettagli di quelle che potrebbero essere le principali modifiche a cui avremo modo di metter mano il prossimo autunno. E se da un lato c’è chi aspetta con grande speranza, dall’altra si respira delusione nel cuore di chi prospettava un cambio di rotta totale rispetto alle vecchie generazioni.

iPhone 16, ecco cosa cambierà rispetto al 15: spuntano i primi dettagli

Con una nuova nota di ricerca, Barclays ha pubblicato le sue aspettative su quelle che saranno le strategie di Apple per il futuro. E in particolare sulle possibili novità in arrivo con iPhone 16, la nuova generazione di melafonini che vedrà la luce il prossimo autunno 2024 e prenderà il posto dei tanto apprezzati iPhone 15.

Secondo quanto si legge dal documento, poi ripreso da 9to5mac, ci sarà una continuità con quanto già visto quest’anno. E dunque pochissime novità rispetto ad iPhone 15, per la delusione dei più appassionati. I volumi e i mix rimarranno gli stessi, con controlli per ora negativi. E non sembra esserci nessuna caratteristica o aggiornamento in fase di lavorazione che potrebbe rendere iPhone 16 più interessante e che merita l’acquisto.

Per arrivare a questa tesi, Barclays ha effettuato alcune ricerche presso la catena di approvvigionamento dell’OEM di Cupertino. Notando che ci sono stati alcuni tagli al personale e che le ultime debolezze a livello di vendita stanno spingendo ad un dietrofront. Con la volontà di puntare sui modelli di base rispetto alle versioni Pro più costose.

Ecco perché, più che schede tecniche riviste per i Pro e Pro Max, l’idea è che si andranno ad integrare alcune peculiarità già viste sui modelli Premium della serie iPhone anche sulle versioni Base e Plus. Così da allineare le aspettative dei consumatori e far sì che si possa puntare su un device meno costoso ma con caratteristiche di ultima generazione. Staremo a vedere se i primi rumors verranno confermati o smentiti nei prossimi mesi.