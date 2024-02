Open AI impressiona il mondo intero, Sora sembra non avere limiti: l’ultima creazione è monumentale

Open AI è pronta ad impressionare nuovamente il mondo intero, grazie a Sora. Il progetto sembra non avere limiti: l’ultima grande creazione.

Uno dei protagonisti assoluti nel mondo tech negli ultimi anni è sicuramente Open AI. L’azienda è stata fondata da Elon Musk e ad oggi è nelle mani di Sam Altman, che l’ha portata al successo internazionale. La creatura più rinomata di quello che in poco tempo è diventato un colosso del mondo della tecnologia è sicuramente ChatGPT. Stiamo parlando dell’incredibile chatbot che ha semplificato la vita di tutti, dagli studenti ai lavoratori, ma soprattutto che ha aperto una nuova strada al mondo della tecnologia.

Il successo immediato di ChatGPT ha scosso anche i colossi della tecnologia, che hanno fatto partire la corsa alla loro personale chatbotl. Nell’ultimo anno abbiamo visto così nascere Bard di Google o anche Bing di Microsoft. Nessuna delle concorrenti però è riuscita a raggiungere ad oggi la potenza della creatura di Open AI. L’azienda adesso si è ripromessa di stupire nuovamente il mondo con il nuovo progetto chiamato Sora, da molti è già una creazione che può essere definita monumentale.

Open AI pronta a lanciare Sora: perché il progetto è così speciale

Il futuro dei videogiochi generati dall’Intelligenza Artificiale sembra finalmente realtà con Sora di Open AI. La nuova intelligenza artificiale del colosso tech è stato in grado di ricreare Minecraft ed altri mondi digitali complessi. Grazie alla sua tecnologia avanzata non si limita a creare delle semplici animazioni, ma è in grado di simulare processi artificiali e creare mondi virtuali complessi con dinamiche di gioco altamente realistiche. A rivelare ulteriori dettagli ci ha pensato proprio l’ultimo documento tecnico di Open AI.

Al suo interno gli sviluppatori hanno evidenziato le incredibili potenzialità creative di Sora. Contrariamente alle ipotesi iniziali, questa IA generativa non si limita a rispondere a stringhe di comando, ma è in grado di simulare e controllare interi mondi digitali. Stando al dott. Jim Fan di NVIDIA, Sora è diverso da altri modelli basati sull’IA generativa perché funziona come un vero e proprio motore fisico basato sui dati. Utilizzando migliaia di calcoli, Sora è in grado di prevedere e simulare l’interazione degli oggetti con l’ambiente circostante, creando così un modello virtuale tridimensionale di un mondo interattivo.

I primi test condotti da OpenAI e dai creatori di contenuti hanno dimostrato le enormi potenzialità di Sora nel campo dei videogiochi. Il filmato mostrato nel tweet allegato alla notizia è stato anch’esso generato in tempo reale dalla versione preliminare di Sora, utilizzando una quantità di dati enorme su cui è stato addestrato questo modello di Intelligenza Artificiale. Sora quindi si promette di rivoluzionare l’industria dei videogiochi, offrendo a tutti gli sviluppatori la possibilità di creare mondi virtuali complessi e realistici con una facilità ed una precisione senza precedenti.